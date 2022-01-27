Россия отреагировала на ответ США о "гарантиях безопасности"

МИД РФ вскоре доложит президенту России Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО. Фото: Reuters

В ответе США на требования Москвы о так называемых гарантиях безопасности в Европе нет реакции на главный вопрос России о нерасширении НАТО на Восток и размещении ударных вооружений.

Некоторые из пунктов письменного ответа Вашингтона дают повод для дальнейшего серьезного диалога, заявил 27 января МИД РФ Сергей Лавров, передает российский "Интерфакс".

"Относительно содержания документа, там есть реакция, которая дает повод для начала серьезного разговора, но она касается второстепенных вопросов. По главному вопросу в этом документе реакции положительной нет", - сказал Лавров.

Он добавил, что поскольку представители США заявили, что согласовали документ со своими союзниками и партнерами, его содержание станет публичным в ближайшее время.

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"Относительно содержания ответа, думаю, он в ближайшее время станет известным широкой публике, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной", - заявил министр иностранных дел России.

Лавров добавил, что после межведомственного согласования МИД доложит президенту РФ Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и тот примет решение относительно дальнейших шагов.

Посол США в РФ Джон Салливан в среду вечером привез в российский МИД письменный ответ Вашингтона на требования Москвы по так называемым гарантиям безопасности в Европе. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 января на брифинге сообщил, что Украина не имеет возражений относительно письменных предложений. Он убеждает, что позиция Киева была учтена.