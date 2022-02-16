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среда, 16 февраля 2022 01:46

Россия и Китай хотят поделить мир на зоны влияния – Столтенберг

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Россия и Китай хотят поделить мир на зоны влияния – Столтенберг
Столтенерг рассказал о сближении Москвы и Китая. Фото: Reuters

Россия и Китай общими усилиями хотят добиться того, чтобы в мире большие силы могли решать то, что малые силы не могут.

"Это реальность, которая влияет на нашу безопасность. Но что мы видим принципиально, так это то, что две авторитарные власти - Россия и Китай - действуют вместе. Им не нравятся правила международного порядка, они не разделяют наши ценности, свободу, демократию. Это является причиной, по которой они отрицают право суверенных демократических наций выбирать свое собственное будущее", заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

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В НАТО отметили сближение Пекина и Москвы за последние годы, в частности это проведение совместных учений, совместная работа на дипломатической арене.

Столтенберг подчеркнул, что Альянс должен реагировать на сближение России и Китая, которые, являясь авторитарными силами, отрицают право суверенных государств на самоопределение.

Деэскалации на местах сейчас нет, сказал Столтенберг о возможном отводе Россией войск от украинской границы.

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