Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео

Николая Погорецкого (слева) активисты называют "протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Кандидаты на должность судей Конституционного суда по квоте президента Николай Погорецкий и Анна Рахальськая не смогли ответить на вопрос конкурсной комиссии.

При этом сама комиссия отвечала за них на вопросы.

Видео опубликовала группа "Автомайдан" в Facebook

"Вы являетесь одним из самых известных специалистов в сфере уголовного судопроизводства. Какие решения Европейского суда по правам человека имели важное значение для развития уголовного судопроизводства в Украине?", - спросили на собеседовании Погорецкого, который является проректором по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На что мужчина не смог ответить.

"Анна Владимировна, как бы вы прокомментировали известное латинское выражение "Dura lex sed lex" с точки зрения взглядов современного конституционализма?" - спрашивают Рахальськой. Та не может ответить.

"Перевести надо?", - продолжают.

"Да", - отвечает.

"Суровый закон или плохой закон, но закон", - говорит член комиссии.

"Кандидаты в конституционные судьи не могут ответить на вопросы для студентов юридических вузов", - пишет группа.

Общественная организация Центр противодействия коррупции называет Погорецкого "протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Кандидат на судью проходил курсы подготовки в высшей школе КГБ в Москве, напомнили активисты.

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Общественная организация Центр противодействия коррупции называет Николая Погорецкого "протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

"Кстати, та же сама комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленный на мать бизнес в оккупированном Крыму", - пишет в Telegram председатель ЦПК Виталий Шабунин.

В апреле президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда. Перед этим отменил указы Януковича 2013 года о назначении Алексадра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.