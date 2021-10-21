Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео

 
Ексклюзивы
1/5
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 90
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 2997
Отставка Разумкова - этап усмирения
Отставка Разумкова - этап усмирения
5 Просмотров: 819
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Подозрений нет: последние подробности в деле о вероятном изнасиловании с участием полицейского
Просмотров: 576
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Смерть брата погибшего мэра Кривого Рога: что рассказали коллега и полиция
Просмотров: 1152
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Трехдневными гонками на Киевщине закрыли велосезон
Просмотров: 261
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Просмотров: 17938
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1845
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 3177
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 1224
Фото
Все фото
3
6
3
6
15
Оппозиция не отстает от &quot;слуг&quot;: депутат из &quot;Батькивщины&quot; пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Нардепы шикуют: &quot;слуга народа&quot; носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Нардепы шикуют: "слуга народа" носит серьги за 200 тыс. и сумку за 30 пенсий
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от &quot;Слуги народа&quot;
Вооруженный мужчина ворвался в приемную депутата от "Слуги народа"
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Власть угождает Фирташу, немецкие супермаркеты потеснят АТБ, трагедия в Карпатах - что о нас пишут в мире
Тигипко вышел на публику с новой женой
Тигипко вышел на публику с новой женой
Видео
Все видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Зеленский водил по Черкащине кандидата от "слуг" - "Опора" говорит о админресурсе
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Епифаний - России: "Мать" - здесь, вы даже не "мачеха"
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Медведчука проверяют на причастность к поставкам дизтоплива из РФ по заниженным ценам
Министр обороны США прибыл в Киев
Министр обороны США прибыл в Киев
Интервью
1/5
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
Просмотров: 774
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 738
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5184
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1422
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1512
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 1134
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
четверг, 21 октября 2021 11:04

Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео

  Комментировать
Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео
Николая Погорецкого (слева) активисты называют "протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

Кандидаты на должность судей Конституционного суда по квоте президента Николай Погорецкий и Анна Рахальськая не смогли ответить на вопрос конкурсной комиссии.

При этом сама комиссия отвечала за них на вопросы.

Видео опубликовала группа "Автомайдан" в Facebook

"Вы являетесь одним из самых известных специалистов в сфере уголовного судопроизводства. Какие решения Европейского суда по правам человека имели важное значение для развития уголовного судопроизводства в Украине?", - спросили на собеседовании Погорецкого, который является проректором по научно-педагогической работе Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На что мужчина не смог ответить.

"Анна Владимировна, как бы вы прокомментировали известное латинское выражение "Dura lex sed lex" с точки зрения взглядов современного конституционализма?" - спрашивают Рахальськой. Та не может ответить.

"Перевести надо?", - продолжают.

"Да", - отвечает.

"Суровый закон или плохой закон, но закон", - говорит член комиссии.

"Кандидаты в конституционные судьи не могут ответить на вопросы для студентов юридических вузов", - пишет группа.

Общественная организация Центр противодействия коррупции называет Погорецкого "протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Кандидат на судью проходил курсы подготовки в высшей школе КГБ в Москве, напомнили активисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Татаров отгулял день рождения - приветствовали силовики, "слуги" и заместители Венедиктовой

Общественная организация Центр противодействия коррупции называет Николая Погорецкого "протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

"Кстати, та же сама комиссия не поставила другой кандидатке от Татарова (Евграфовой) ни одного вопроса о куче ее элитной недвижимости и автомобилей, а также оформленный на мать бизнес в оккупированном Крыму", - пишет в Telegram председатель ЦПК Виталий Шабунин.

В апреле президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда.

Перед этим отменил указы Януковича 2013 года о назначении Алексадра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.

В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.

После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кандидаты в Конституционный суд не смогли ответить на вопросы для студентов - эпическое видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

Бермудский треугольник: нашли корабль без экипа

Самое читаемое
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
Полуобнаженная Майли Сайрус в провокационных образах изгибалась для журнала
8
 Просмотров: 7614
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
На трассе Одесса-Киев масштабное столкновение: много погибших и пострадавших (обновлено)
3
 Просмотров: 5724
&quot;Я давлю уже на всех&quot; - Зеленский по-хамски ответил Барчук
"Я давлю уже на всех" - Зеленский по-хамски ответил Барчук 1 Просмотров: 4077
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
ДТП с шестью погибшими и травмированными: подробности и кадры жуткого столкновения
7
 Просмотров: 3510
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога
Полиция назвала причину смерти брата мэра Кривого Рога Просмотров: 3078
Политика
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
Оппозиция не отстает от "слуг": депутат из "Батькивщины" пришла в Раду с сумкой за 57 тыс. грн
3
 Просмотров: 135
Зеленского защищали от ветра - в сети его сравнили с Януковичем
Зеленского защищали от ветра - в сети его сравнили с Януковичем Просмотров: 567
В рейтинге партий смена лидера, на первое место вышла "Европейская Солидарность" - КМИС
В рейтинге партий смена лидера, на первое место вышла "Европейская Солидарность" - КМИС Просмотров: 504
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский "- Евгений Головаха
 Просмотров: 774
Германия заявила о "газовом" посредничество между Киевом и Москвой
Германия заявила о "газовом" посредничество между Киевом и Москвой Просмотров: 378
Больше всего комментируют
6
"Офшор 95": НАПК взялось за декларации Зеленского и Баканова
5
Отставка Разумкова - этап усмирения
5
Глава Пентагона назвал РФ виновником конфликта на Донбассе
2
Буймистер выгнали из фракции "Слуга народа"
2
Азарова арестовали по делу о государственной измене
Голосов: 8674
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть