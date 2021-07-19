ГБР взялось за Верховный суд после решения не в пользу Зеленского

Производство находится на усиленном контроле. Фото: @supremecourt.ua

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту вынесения судьями Верховного суда решения в пользу Александра Тупицкого. ВС признал незаконным и противоправным указ президента Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Тупицкого судьей Конституционного суда.

Об этом сообщила председательствующая в данном процессе судья КАС ВС Наталия Коваленко, пишет "Судово-юридична газета".

Досудебное расследование Главное следственное управление ГБР начало 15 июля. По статье Уголовного кодекса "Злоупотребление властью или служебным положением".

Старший следователь Кирилл Петрухин попросил КАС ВС предоставить решение коллегии судей, журналы судебных заседаний по данному делу.

В письме к суду следователь отметил, что указанное уголовное производство находится "на усиленном ведомственном контроле со стороны руководства Государственного бюро расследований".

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14 июля коллегия судей КАС ВС признала незаконным указ президента Зеленского от 27 марта об отмене указа о назначении судьей КС Тупицкого в 2013 году.

Суд пришел к выводу, что президент не имел права отменять акт индивидуального действия одного из предшественников, поскольку такой акт уже утратил силу.

Вечером того же дня на сайте Офиса президента появилось заявление, в котором категорически не соглашались с принятым коллегией судей КАС ВС решением. Также заявили, что Верховный суд "возглавил сопротивление судебной реформе".

В декабре президент Зеленский отстранил Тупицкого от должности. А в марте отменил указы бывшего президента Януковича 2013-го о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.