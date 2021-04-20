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вторник, 20 апреля 2021 21:40

Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КСУ

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Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей КСУ
Зеленский будет избирать судей КСУ по своей квоте. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда по квоте главы государства.

Он подписал соответствующий указ, сообщает Офис президента.

Теперь руководитель Офиса Андрей Ермак должен за 10 дней внести предложения по персональному составу этой конкурсной комиссии.

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"Этим указом признается утратившим силу Указ президента Украины от 4 октября 2017 "О конкурсной комиссии для осуществления отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины в отношении лиц, которых назначает президент Украины", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский упрекнул предшественнику Петру Порошенко за то, что предоставил слишком большие полномочия Конституционному суду и исключил увольнения судей. КСУ едва не сорвал реформы в Украине, ведь определенные финансовые группы влияли на суд, в частности из народных депутатов, напомнил Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, текст которого опубликовали на сайте ОПГ.

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