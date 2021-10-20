Татаров продвигает в КСУ выпускника московской школы КГБ

Погорецкий является протеже Татарова, пишет председатель ЦПК.

На должность судьи Конституционного суда претендует Николай Погорецкий, который является выпускником московской школы КГБ.

Об этом сообщил председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин.

По словам активиста, Погорецкий является "очередным протеже" заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

"Погорецкий с супругой работают в адвокатском объединении "Карденас", которое еще недавно называлось "Татаров, Фаринник, Головко" и где Татаров был управляющим партнером.

Вместе с Татаровым в 2014 году издал учебное пособие о расследовании массовых беспорядков.

Самое же отвратительное, что свою карьеру будущий судья начинал в КГБ:

с 1986 по 1988 проходил курсы подготовки в Высшей школе КГБ в Москве;

с 1988 по 1992 работал следователем в КГБ УССР в Харьковской области.

Только на этом основании конкурсная комиссия должна выбросить Погорецкого из конкурса. Об этом прямо гласит закон "Об очищении власти": лица, работавшие в КГБ, не могут претендовать на должность судьи КСУ.

Но у конкурсной комиссии - четкая задача: обеспечить назначение людей Татарова в Конституционный суд", - написал Шабунин.

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Также, по словам активиста, на должность судьи КСУ претендует еще одна "протеже" Татарова - Елизавета Евграфова.

"Я понимаю, зачем Татарову свои люди в КСУ. Как только они туда зайдут, Зеленский уже не сможет избавиться от Татарова (даже если вдруг захочет).

Чего я не понимаю, зачем Зеленскому настолько зависеть от Татарова/Портнова? Последний кинул всех своих шефов: начиная с Тимошенко и заканчивая Януковичем", - резюмирует Шабунин.

В апреле президент Владимир Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда. Перед этим отменил указы Януковича 2013 года о назначении Алексадра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.