Историю о Майдане в школьных учебниках должны пересмотреть - Портнов выиграл суд

Історію Революції Гідності потрібно переписати в шкільних підручниках. Фото: dyvys.info

Минобразования проиграло дело о ложности освещения Революции достоинства в учебниках истории.

Бывший глава администрации Януковича Андрей Портнов доказал, что учебные материалы должны пересмотреть. Теперь описание событий Майдана в программе школьников будет "объективным", пишут "Новости Днепра".

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По мнению Портнова, учебники искажают данные о событиях 2013-2014 годов. Поскольку информация там представлена ​​однобоко: убийства людей правоохранителями не доказаны в суде.

Решение принял Окружной административный суд Киева еще 21 января. А 15 апреля его оставил в силе также Шестой апелляционный суд, где пытались обжаловать постановление.

Минобразования объявить новый тендер. Затем проведут новый конкурсный отбор учебников истории для 11-х классов и "вступления в историю" пятых классов. Кроме этого, министерство должно обеспечить переосвидетельствование других учебников, пособий и учебных программ.

Кабинет министров разрешил иностранным университетам создавать свои филиалы в Украине.