"Интер" с его победобесием и русским духом не меньшее зло" - сети гудят о закрытии канала Мураева

Президент Владимир Зеленский ввел действие санкции в отношении телеканала "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева. "Ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал", - написал глава государства в Facebook.

Санкции в минувшую пятницу, 11 февраля, ввели на заседании Советом национальной безопасности и обороны.

Ограничительные мероприятия касаются компаний "Наша Прага" (Макси-ТВ), "Наш 24", "Наш 365".

"И компании, являющейся владельцем всех этих компаний и находящейся на Кипре в городе Лимасол", - рассказал журналистам секретарь СНБО Алексей Данилов.

Санкции ввели на пять лет на основании представления СБУ.

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В прошлом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания штрафовал телеканал за разжигание вражды и распространение российской пропаганды. Также - за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины и трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника.

Телеканал показывал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "миротворцем".

Эфир вели ведущие Макс Назаров и Ангелина Пычик, объявлявшая "опрос"

Применение санкций обсуждают пользователями соцсетей. Gazeta.ua предлагает самые интересные.

"Гуд бай, помойка российская! Сегодня у РФ в инфопространстве стало меньше оружия", - написал в Facebook блогер Сергей Стерненко. Он создал петицию к президенту о санкциях в отношении телеканала, которая в январе собрала голоса.

В начале февраля сотни людей вышли под телеканал с требованием его закрыть.