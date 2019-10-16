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среда, 16 октября 2019 16:17

Харьковский горсовет поддержал "формулу Штайнмайера"

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Харьковский горсовет поддержал &quot;формулу Штайнмайера&quot;
Депутаты Харьковского горсовета требуют от политиков воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции"

Сегодня, 16 октября, Харьковский городской совет утвердил обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором выразил поддержку "формулы Штайнмайера".

Обращение приняли большинством голосов: 53 - "за", 12 депутатов проголосовали против, 2 - воздержались, сообщила пресс-служба горсовета.

Авторы обращения считают, что реализация "формулы Штайнмайера" является единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны.

"Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а, следовательно, и смертей. Расформирование на временно оккупированных территориях всех незаконных вооруженных формирований принесет покой нашим братьям, таким же украинцам, как и мы, в отдельных частях Луганской и Донецкой областей. Контроль над украинской границей защитит от появления на территории страны людей, которые стремятся дальнейшего противостояния на Востоке, и будет способствовать проведению местных выборов не под дулами автоматов, а под наблюдением ОБСЕ. Выборы в ОРДЛО по украинскому законодательству вернут Украине неконтролируемые сейчас территории", - говорится в документе.

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Также горсовет Харькова призвала коллег из органов местного самоуправления всех уровней поддержать усилия Владимира Зеленского, а городские и областные советы, которые приняли решение о недопущении "Формулы Штанмайером", отозвать документы. Кроме того, в своем обращении депутаты ХГС требуют от политиков воздержаться от проведения акций "Нет капитуляции".

"Формула Штанмайером" не предусматривает признание аннексии Крыма. Эта формула не легализует боевиков, а наоборот, предполагает возвращение украинского законодательства и правопорядка на временно оккупированных территориях. Отказ от нее в рамках Нормандского формата лишит Президента аргументов в поддержку Украины со стороны таких мощных союзников, как Германия и Франция ", - сказано в документе.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера". Согласно "формуле", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада закрепить этот "статус" на постоянной основе.

Против реализации "формулы Штайнмайера" ранее выступили Львовская, Ивано-Франковский и Хмельницкий областные, Сумской, Кропивницкий и Луцкий городские советы и ряд других учреждений.

14 октября Киеве состоялся марш "Нет капитуляции!" против реализации "формулы Штайнмайера". Часть участников акции пришла на улицу Банковую к Офису Президента Украины. На здание ОП люди прикрепили фото погибших защитников Отечества и наклейки с лозунгами против капитуляции.

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