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понедельник, 14 октября 2019 23:08

"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
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14 октября в центре Киева состоялось шествие украинских националистов. Такие марши проводят годовщине создания Украинской повстанческой армии.

Эту традицию начали члены ВО "Свобода" в 2006 году. На этот раз собралось около 6000 человек. Они требовали нынешнюю власть отказаться от разведения войск на Донбассе и проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса. По их мнению эти действия приведут к расколу Украины. Еще одно требование участников - остановить введение рынка земли в Украине.

Марш начался в 13:00 в парке имени Тараса Шевченко.

В столицу приехали почти со всей Украины. Люди общаются между собой о свежих политических новостях и жизни.

"Вот все журналисты сейчас "позеленели", - разговаривают две женщины. Они недовольны новой властью из-за их слишком пророссийской позиции.

Автор: София Староконь
  Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины
Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины

56-летняя Елена Тарасовна держит в руках плакат "Особый статус бандеровцам, ибо только у сепаров 2 пенсии, льготы, гранты... Восстановление Донбасса - Кремлю! Марафон - путаная ответ троечники на уроке. Богдан, Мендель - чувидлы". Женщине не нравится, как прошел пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. Говорит, что ей никогда не нравилось его шоу "95-й квартал".

"Я всю ночь не спала - писала плакат, а потом поехала в Киев, - говорит она. - В том марафоне говорили, что мы все проплачены, а мне, чтобы попасть домой, в Ружанський район надо ночь на вокзале просидеть ''.

В парке очень людно и шумно - националисты время от времени выкрикивают лозунги.

Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины
Фото: София Староконь
Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины
Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины
Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины
Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины

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Выставили столы на которых лежит разная националистическая литература. Продают сине-желтые флаги. Просят за маленький по 20 гривен, а за большой 100. Из колонок звучат патриотические песни от групп "Топор Перуна", "Хорта" и "Тартак".

В тени стоит 26-летний киевлянин Андрей.

"На эти марши я ходил до Революции Достоинства и помню времена, когда сходилось всего несколько сотен, а не тысяч, как сейчас", - говорит он.

В час дня начинается традиционный митинг. Трижды звучат лозунги "Слава Украине" и "Украина превыше всего". Отец Дмитрий читает молитву. После нее объявляют минуту молчания в честь павших защитников Украины.

Первым говорит ветеран УПА Теодор Дьячун.

Автор: София Староконь
  Ветеран УПА Теодор Дьячун
Ветеран УПА Теодор Дьячун

Он поздравляет всех с праздником и передает слово лидеру '' Свободы '' Олегу Тягнибоку. Тот начинает свое выступление с упоминания, как националисты раньше собирались в этот день.

"Сегодня мы, их потомки, также боремся за государство без холопа и без пана, без олигархии и нищеты, - говорит он. - За украинское национальное государство, где каждый украинец будет хозяином на своей Богом данной земле.

Добавляет, что эти марши смогли изменить Украину.

''Мы празднуем этот день, как день защитника Украины. И мы низко склоняем головы перед всеми, кто за нее боролся не только в прошлом, но и по сегодняшний день. Теми, которые погибли на Майдане, на Донбассе ''.

Возмущаются так называемой "формулой Штайнмайера".

"Она фактически является дорожной картой реализации закона об особом статусе Донбасса. Мы не позволим этой власти капитулировать перед агрессором".

Добавляет, что одной из причин акции является и запрет продажи украинской земли.

"Они хотят уничтожить украинское село, украинского фермера. Мы не против, чтобы землю продавали, но только государству в лице государственного земельного банка'', - подытоживает Олег Валерьевич.

Далее выступает председатель партии "Правый сектор'' Андрей Тарасенко. Люди встречают его аплодисментами.

'' Когда мы выходили первыми маршами на Покрову и дрались с коммунистами мы мечтали о том, что будем праздновать этот день. И казалось этот день настал, но все равно национальные интересы пытаются сдать. Украинскую землю пытаются продать'', - говорит Тарасенко

Автор: София Староконь
  Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины
Состоялось шествие приуроченная ко Дню защитника Украины

Колонны по 12 человек в ряд начинают строиться в шеренги. Первыми идут "Закарпатская сечь" и '' Правый Сектор "- 2-й '' Свобода '', '' Сокол ''. Замыкают колонну ребята с ''Национального корпуса''.

Среди них идет оркестр, который играет песни времен Украинской повстанческой армии. Впереди микроавтобус '' Рено'' с колонками, которые перекрикивают музыкантов лозунгами "Сегодня русский язык, а завтра российские танки".

"Требования нации-нет капитуляции" - кричат ​​колонны. Также раздается - "Мародеров за решетку".

"Зеленского за решетку '', - кричит им в ответ женщина, которая курит возле магазина.

"Он сдает Украину, а нас позорит", - объясняет она.

Колонна спускается к площади Независимости.

"Мама, им нет конца, куда они идут", - удивляется девочка, стоящая рядом с серебристым "Daewoo". Мать не обращает на нее внимания и разговаривает по телефону.

Автор: София Староконь
  Оксана родом из Донецка. Она возмущена отводом ВСУ
Оксана родом из Донецка. Она возмущена отводом ВСУ

Возле здания КГГА 48-летняя Оксана улыбается и машет рукой участникам шествия. Она оставила в Донецке все свое имущество.

''Какого Штайнмайера? Я из Донецка и я вам скажу, что мы в таком случае не сможем туда вернуться, потому что у всех этих боевиков есть списки проукраинских граждан, - говорит она. - Хотя, если он так хочет, то могу ему отдать свой дом под офис, а свою квартиру ему сдавать. Пусть там живет со своей семьей ''.

Участники поднимаются к Офису президента. Там дальше проводят митинг. Через час к Зеленскому приходит другой марш - "Нет капитулации''. Они также требуют не сдавать позиции на Донбассе.

От памятника Тарасу Шевченко в Киеве двинулась колонна участников акции "Нет капитуляции". Выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

В парки Шевченко собралось несколько тысяч человек, передает "Громадське". Участники держат большой баннер "Нет капитуляции". Также - национальные флаги. Играет музыка. Периодически выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!", "Слава нации, смерть врагам!"

Автор: София Староконь
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