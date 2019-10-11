"Россия только выиграет при таком развитии событий" - политик США о формуле Штайнмайера

Экс-советник Майкл Карпентер. Фото: centralasia.news

Экс-советник Пентагона Майкл Карпентер предостерег, что "формула Штайнмайера", которую Европа хочет навязать Украине, сосредотачивается на отмене ответственности РФ за войну и принуждении Киева вести дела со ставленниками Кремля на Донбассе.

"Это очень опасный путь", - говорит Карпентер, сообщает Укринформ.

Тогдашний глава МИД Германии на самом деле предложил забыть важнейшие предпосылки, прописанные в Минских соглашениях 2015 года, и сразу перейти к выборам на Донбассе и предоставления специального статуса оккупированным территориям. Он уточнил, что речь идет о прекращении огня на Донбассе, вывода тяжелого вооружения и войск, а также обеспечение присутствия миссии ОБСЕ на оккупированных территориях Донбасса и восстановления суверенитета Украины.

"Без возвращения контроля за международной границей, Украина не будет иметь суверенитета на этих территориях. Это чрезвычайно важно", - подчеркнул Карпентер.

Он обратил внимание на то, каким способом вводится концепция формулы Штайнмайера.

"В контексте международных дискуссий сводится к давлению на Украину, а не Россию. Ведь и президент Макрон, и канцлер Меркель сосредотачивают разговор на том, чего ожидать от специального статуса Донбасса", - говорит Карпентер.

В этой риторике совсем не обращается внимание на роль России в переговорах. Россия наоборот только выигрывает при таком развитии событий, поскольку такой подход выводит Москву из-под ответственности как сторону и подстрекателя конфликта.

"Это очень досадно, и я думаю, что следующий саммит в Нормандском формате, откровенно, станет чем-то вроде ловушки для Украины", - отметил Карпентер.

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1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовывает "формулу Штайнмайера" относительно выборов на оккупированном Донбассе. Согласно так называемой "формулы Штайнмайера", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада должна закрепить этот "статус" на постоянной основе. 6 октября украинцы в разных городах вышли на вече против воплощения "формулы Штайнмайера". На майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тыс. людей.