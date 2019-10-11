Особый статус Донбасса не поддерживают большинство украинцев

56% украинцев против "особого статуса" для Донбасса. Фото: JKL

56% украинцев не поддерживают предоставление и закрепление в Конституции Украины "особого статуса" для Донбасса.

Вместе с тем 26% опрошенных поддерживают "особый статус". Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Идею введения в Украине федеративного устройства не поддерживают 63% украинцев, одобряют это решение 17% опрошенных.

Также 59% граждан Украины против амнистии всем тем, кто принимал участие в боевых действиях на Донбассе, поддерживают эту идею 18%. Так же 59% опрошенных против отказа от евроинтеграции и выхода Украины из Соглашения об ассоциации с ЕС, этого хотели бы 19%.

56% граждан выступают против предоставления российскому языку статуса второго государственного, поддерживают это 29,5%.

Также 54% украинцев против отказа от перспективы членства в НАТО и закреплении в Конституции нейтрального статуса Украины, такая идея нравится 25%.

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Опрос проводился с 4 по 9 октября во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2015 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера". Согласно "формуле", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада закрепить этот "статус" на постоянной основе.