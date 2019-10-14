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понедельник, 14 октября 2019 17:18

"Нет капитуляции": митинг требует отказаться от "формулы Штайнмайера"
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Фото: Викторія Сюмар

От памятника Тарасу Шевченко в Киеве двинулась колонна участников акции "Нет капитуляции". Выступают против реализации "формулы Штайнмайера".

В парки Шевченко собралось несколько тысяч человек, передает "Громадське". Участники держат большой баннер "Нет капитуляции". Также - национальные флаги. Играет музыка. Периодически выкрикивают "Слава Украине! Героям слава!", "Украина превыше всего!", "Слава нации, смерть врагам!".

Требования организаторы, в основном из сообществ ветеранов российско-украинской войны, опубликовали в Фейсбуке. Это запрет внедрения особого статуса для ОРДЛО или любых других регионов Украины. Также - амнистии для боевиков ДНР и ЛНР. Отвода украинских войск от линии разграничения. Образования негосударственных военизированных формирований, в частности народных милиций на территории ОРДЛО. Речь идет также о запрете выборов в любые органы власти или самоуправления в ОРДЛО до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы. Также требуют "выйти из бесперспективного Минского формата и инициировать Будапештский формат переговоров".

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6 октября украинцы в разных городах вышли на вече против воплощения "формулы Штайнмайера". На майдане Независимости в Киеве собрались около 10 тыс. человек.

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14
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  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
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