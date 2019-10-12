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суббота, 12 октября 2019 12:25

Выборы на Донбассе можно будет провести только через несколько лет - Марчук

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Выборы на Донбассе можно будет провести только через несколько лет - Марчук
Марчук посоветовал Штайнмайеру вспомнить Вторую мировую. Фото: "День"

Потребуются годы на реализацию формулы Штайнмайера, считает экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук.

Он напомнил в Facebook, что первые демократические выборы в ФРГ состоялись в 1949 году, через четыре года после окончания Второй мировой войны.

"В связи с этим у меня вопрос к самому опытному европейскому политику господину Штайнмайеру. Вы действительно подзабыли, что в начале необходимо было всеобъемлющее прекращение огня, глубокая демилитаризация, демократизация общественной жизни, а только потом-потом истинно демократические выборы?", - поинтересовался политик.

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Марчук предложил президенту ФРГ пообщаться с представителями немецкой разведки, чтобы узнать детали войны а Донбассе.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера". Согласно "формуле", оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада закрепить этот "статус" на постоянной основе.

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Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
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