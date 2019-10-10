Еще один город не согласен с "формулой Штайнмайера"

Львовский городской совет написала письмо обращение, в котором обосновала свое возмущение "формулой Штайнмайера". Фото: kumpel-tour.com

Львовский городской совет написал письмо-обращение к Президенту Украины, Кабинету Министров и Верховной Рады Украины относительно так называемой "формулы Штайнмайера".

Требуют, чтобы любые переговоры о прекращении войны на Донбассе решались с учетом интересов безопасности Украины и мнением ее защитников, говорится на сайте горсовета.

"Мы договорились, что этот вопрос озвучим первым на заседании сессии. В этом сессионном зале есть люди, которые прошли войну, и наша коллега - депутат Елена Пасевич, которая потеряла там мужа. Они эту боль несут до сих пор в сердце. Я не верю ни в какие формулы, которые предлагаются извне, потому что это - "капкан дьявола". Если и голосовать за какую-то формулу, то это должно быть формула президента Украины", - отметил мер города Андрей Садовой.

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Также на сайте опубликовали полный текст письма.

"Мы, депутаты Львовского городского совета, возмущены ситуацией по реализации Минских договоренностей и подписанием так называемой "формулы Штайнмайера".

Львовяне от начала агрессии России в Украине активно участвовали в защите нашего государства, так и сейчас проявляют устойчивую позицию, которую мы, как избранные представители общины, поддерживаем и выражаем Вам как единодушную и категорическую в поиске путей решения проблемы войны на Донбассе.

Все мы хотим мира. Но мир в любой ценой - недопустим! Мир на основе формулы, которая поставит знак равенства между героическими защитниками целостности государства, отдавших свои жизни за Украину, и наемными боевиками, что убивали, пытали и грабили мирное население, является преступлением против граждан нашей страны, которые "все теперь президенты".

Поэтому требуем, чтобы любые переговоры по достижению мира проводились с учетом интересов безопасности нашего государства и мысли защитников нашей Родины. Понимаем, что договоренности предусматривают взаимные уступки, но совершенно неприемлемы любые компромиссы в таких вопросах:

1. Отвод украинских войск из обустроенных укреплений, отступление назад.

2. Проведение выборов на территории ОРДЛО при отсутствии контроля над этими территориями властью Украины.

3. Предоставление любой формы особого статуса этой территории будет противоречить действующей Конституции Украины и принципа территориальной целостности и унитарности государства.

Источником власти в Украине является народ! Мнение города Львова высказано", - говорится в обращении.

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина соглашается на формулировку "формулы Штайнмайера". Согласно формуле, оккупированные территории должны получить временный "особый статус" в день проведения местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы, Верховная Рада закрепить этот "статус" на постоянной основе.