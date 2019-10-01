Украинская делегация подписала "формулу Штайнмайера" - российские СМИ

В Минске украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы подписала "формулу Штайнмайера".

Документ подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает ТАСС.

"Леонид Кучма, который представляет на встрече официальный Киев, поставил подпись под документом, согласованный ранее советниками глав "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

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Контактная группа согласовала условия разведения сил на двух пилотных участках в Донбассе. Обмен пленными по формуле "200 на 70" не обсуждался.

"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.