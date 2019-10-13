Порошенко предполагает опасность из-за "формулу Штайнмайера"

Порошенко рассказал чем опасна форула Штайнмайера в Лондоне. Фото: europejskasolidarnist.org

Пятый президент Петр Порошенко на заседании Политического комитета и Комитета по вопросам безопасности и обороны Парламентской ассамблеи НАТО рассказал об опасности "формулы Штайнмайера".

Ранее информация появилась на сайте партии президента "Европеискои солидарность", пишет ru.krymr.com.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Президент ведет в ловушку себя и государство - политолог

"Формула Штайнмайера" в ее согласованном виде чрезвычайно опасна, если ее рассматривать в отрыве от "дорожной карты" выполнения Минских договоренностей. Ее определяющими элементами, среди прочего, должны быть вывод российских военных, техники и оружия, разоружения незаконных военизированных формирований, переход украинской -российской участка границы под контроль Украины ", - говорит Порошенко.

Опасность "формулы Штайнмайера" в том, что ответственность за выполнение Минских соглашений полагаться на Украину.