Еще один "слуга народа" извинился перед украинцами

Юрий Камельчук избирался от партии "Слуга народа" по округу во Львовской области. Фото: Facebook.com/kamelchuk

Народный депутат от "Слуга народа" Юрий Камельчук, который стал героем программы "ЗупиниЛося", извинился за свое поведение перед украинцами. Об этом он написал в Facebook

20 мая возле гостиницы "Киев" авто Toyota, в котором была жена нардепа, было припарковано, несмотря на знак "Остановка запрещена". Авто стояло в 30 м от остановки.

Ведущий программы Константин Андриюк попросил женщину отъехать. Однако авто не сдвинулось. После этого ведущий наклеил на лобовое стекло стикер "Это авто с нарушением ПДД. Останови лося". К Toyota подбежал "слуга" Камельчук, начал кричать о хамстве.

"Я был неправ... Подобное поведение любого человека не является допустимым. Простите все, чей моральный строй я зацепил", - написал депутат.

Камельчук также заявил, что добровольно уплатит 425 грн штрафа за остановку в неположенном месте.

"Приношу свои извинения журналистам программы "Зупини лося". Вместе с женой пройдем частный курс ПДД. Обязуюсь в дальнейшем останавливаться/парковаться только в установленных местах. Буду призывать всех, независимо от обстоятельств, сохранять спокойствие и поступать достойно", - также заявил нардеп.

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12 марта Давид Арахамия приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе под светофором. Полиция оштрафовала нардепа на 510 грн. Впоследствии Арахамия извинился перед украинцами, что припарковал свой джип на пешеходном переходе.