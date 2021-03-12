Плевать на всех. Паркуюсь, где хочу: "слуга" Арахамия поставил джип на переходе в центре столицы

Фото: Михаил Ткачь

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия приехал в Офис президента Владимира Зеленского и припарковался на пешеходном переходе прямо под светофором. Фото опубликовал журналист Михаил Ткач в Facebook

"Запарковался прямо на пешеходном переходе просто под светофором. "Весна придет - парковаться будем", - написал журналист.

"Вызови эвакуатор", "Надо вызвать просто полицию, это нарушение правил, создает аварийную ситуацию на дороге, такую тачку должны эвакуировать", - советуют пользователи соцсети.

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В июле прошлого года народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский припарковал внедорожник Mercedes G55 AMG с нарушением правил дорожного движения. В 2019-м "слуга" Юрий Корявченков, известный в студии "95 квартал" как "Юзик", припарковал джип посреди перекрестка.