"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный в студии "95 квартал" как "Юзик", припарковал свой джип посреди перекрестка в Одессе.
Видео опубликовал в Telegram нардеп с "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
На видео видно, как из-за затора белой Toyota не может проехать пожарная машина на вызов.
Впоследствии Корявченков подбежал к авто и быстро забрал его с перекрестка.
К слову, Корявченков - член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Юзик" устроил жену на работу в Раде
Юрий Корявченков раздавал билеты на шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады.
Комментарии