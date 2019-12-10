"Слуга народа" Корявченков стал героем парковки

Корявченков - член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры. Фото: УНІАН

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный в студии "95 квартал" как "Юзик", припарковал свой джип посреди перекрестка в Одессе.

Видео опубликовал в Telegram нардеп с "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

На видео видно, как из-за затора белой Toyota не может проехать пожарная машина на вызов.

Впоследствии Корявченков подбежал к авто и быстро забрал его с перекрестка.

К слову, Корявченков - член комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры, председатель подкомитета по вопросам автомобильных дорог и дорожного хозяйства.

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Юрий Корявченков раздавал билеты на шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады.