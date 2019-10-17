"Блат или взятка?" - "Юзик" раздавал билеты на "Вечерний квартал" в зале Верховной Рады

Украинский депутат, в прошлом актер и комик, Юрий Корявченков ("Юзик") раздавал билеты на юмористическое шоу "Вечерний квартал" в сессионном зале Верховной Рады Украины.

Об этом рассказала экс-артистка Анастасия Приходько в Facebook.

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"Юра Корявченков, ну разве так можно?" - прокомментировала событие Приходько.

Автор: Скриншот с фейсбук-страницы Анастасии Приходько Юрий Корявченков раздавал билеты на "Вечерний квартал" в Верховной Раде.

По словам журналиста телеканала UATV Евгения Агаркова, таких билетов у "Юзика" была целая пачка. Цена одного билета примерно 3500 грн.

"" Юзик" раздает билеты в сессионном зале парламента на "Вечерний квартал". Работа в Раде "кипит". Билетов целая пачка (на фото не все), цена одного иногда варьируется до 3500 гривен. Далее возникает логичный вопрос: "Что означает эта раздача? Блат? Взятка? Поощрение? Расплата?". Таким вопросом должны заняться антикоррупционные органы. Теперь он не" Юзик ", а Юрик "кассир" Корявченков. Когда-то в ленте прочитал: "Можно вывести мальчиков с "Квартала 95", но "Квартал" из мальчиков - никогда", - говорится в заметке журналиста.

Автор: Скриншот с фейсбук-страницы Евгения Агаркова Юрий Корявченков раздавал билеты на "Вечерний квартал" в Верховной Раде.

Появились фото, на которых видно о чем переписываются нардепы во время заседаний в Верховной Раде.