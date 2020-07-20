Плевать на всех. "Слуга" Дубинский припарковался, как автохам

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский припарковал внедорожник Mercedes G55 AMG с нарушением правил дорожного движения.

Фото в Facebook опубликовал журналист Сергей Гришин.

На фотографии видно, что авто нардепа припаркованно на выезде.

Автор: Facebook.com/grishyn

"Хорошо Дубинский припарковался", - написал Гришин.

По правилам дорожного движения остановка запрещается ближе 10 м от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда.

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В прошлом году народный депутат от "Слуги народа" Юрий Корявченков, известный в студии "95 квартал" как "Юзик", припарковал джип посреди перекрестка в Одессе.