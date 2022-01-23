Экс-командующего ВМС Германии внесли в базу "Миротворец"

Глава ВМС ФРГ после слов о Крыме подал в отставку. Фото: DW

Экс-главнокомандующего Военно-морскими силами Германии Кай-Ахима Шенбаха внесли в базу сайта "Миротворец".

Это произошло после его заявления 21 января о том, что Крым никогда не вернется в состав Украины, передает "Репортер UA".

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22 января Кай-Ахим Шенбах извинился за свои слова по Крыму и подал в отставку.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что отставки Шенбаха недостаточно для "восстановления полного доверия к германской политике".

21 января Шенбах на конференции Индийского института оборонных исследований заявил, что оккупированный Россией Крым якобы никогда не вернется в состав Украины. "Крым "ушел" и никогда не вернется", - сказал. И что Украину с Грузией нельзя принимать в НАТО. После этого Министерство иностранных дел Украины потребовало публичного опровержения правительством Германии таких высказываний. А посла Германии Анку Фельдгузен вызвали в МИД. В Министерстве обороны Германии сказали, что слова главы ВМС Кай-Ахим Шенбаха не соответствуют официальной позиции страны по отношению к украинскому Крыму. 22 января Кай-Ахим Шенбах извинился за свои слова по Крыму и подал в отставку. "Неосторожно, неправильно оценил ситуацию. Я не должен был этого делать. Интерпретировать ничего, это была очевидная ошибка", - сказал Шенбах.