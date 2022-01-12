Судью, арестовавшую имущество Порошенко, внесли в "Миротворец"

Судью Печерского районного суда города Киева Виту Бортницкую, принявшую решение об аресте имущества пятого президента и народного депутата Петра Порошенко, внесли в базу сайта "Миротворец".

Информация о судье появилась 10 января.

"Осознанные действия, направленные на разрушение судебной системы Украины путем ее дискредитации и подрыва доверия. Соучастник преступлений по фабрикации уголовных дел в отношении заведомо невиновных лиц", - сказано на сайте.

"Миротворец" напоминает, что в 2019 году Высший совет правосудия принимал решение о привлечении Бортницкой к дисциплинарной ответственности. Годом ранее Общественный совет добродетели сообщал о несоответствии судьи критериям добродетели и профессиональной этики.

Бортницкая без мотивации отказывала в изменении меры пресечения ветерану российско-украинской войны Андрею Антоненко, его адвокатам - в доступе к результатам экспертиз по делу.

В декабре 2019-го закрыла уголовное производство по обвинению бывших нардепов от Партии регионов Александра Ефремова, Сергея Гордиенко и Александра Стояна в организации принятия "диктаторских законов" 16 января 2014 года.

СМИ сообщали, что в 2020-м Бортницкая защитила диссертацию под руководством заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рэп и живая цепь: Порошенко будут встречать, как звезду