Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко

Рассмотрение ходатайства длилось 5 ч. Заседание было назначено на 09.30. Фото: УНИАН

Печерский суд Киева наложил арест на имущество пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Соответствующее определение было оглашено во время судебного заседания 6 января, передает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в документе.

Судья, объявлявшая постановление во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые налагается арест. Среди них квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции в ряде частных компаний.

"Постановление подлежит немедленному исполнению следователем прокурором. Постановление следственного судьи может быть обжалован в суде апелляционной инстанции", - подчеркнула судья.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного определения назначено на 12.00 14 января 2022 года.

Печерский суд не имеет права рассматривать ходатайство следователей ДБР, поскольку Главное следственное управление Бюро осуществляет фактическую деятельность в Шевченковском районе Киева, заявил адвокат Порошенко Игорь Головань и напомнил хронологию подачи ходатайства.

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"Вчера (5 января. - Gazeta.ua) примерно в 17:00 Иван Тимофеевич Черный, адвокат нашего адвокатского объединения, получает смс, что ходатайство об аресте имущества назначено на 9:30. Мы прибываем сегодня в 9:30. Конечно, никто Петру Порошенко не сообщал и даже не пытался, поскольку все знают - он находится за пределами Украины. Явившись сюда, мы увидели, что три прокурора, документы которых мы еще не видели документов, представили ходатайство об аресте имущества Порошенко", - отметил адвокат.

Головань сообщил, что отвод судьи, о котором заявили адвокаты пятого президента, был рассмотрен мгновенно и без их участия.

"Отвод был рассмотрен молниеносно. Нам сообщили о рассмотрении отвода через 10 минут после того, как он был рассмотрен. И судья несмотря на нормы закона движется в ускоренном режиме к принятию какого-либо решения", - заявил Головань.

Он также сообщил, что адвокаты Порошенко обратились в Киевский апелляционный суд по поводу нарушения территориальной подсудности по этому делу.

"Мы увидели сверток документов. О качестве этих документов - мы уверены, что это мусор. Но все же этот мусор - две толстые папки. Страниц 500, а то и больше. И нам, поиздевавшись над нашим большим адвокатским стажем, судья "нарезала" целый час на то, чтобы мы могли ознакомиться с этими документами и возразить. Это нарушает нормы Европейской конвенции", - подчеркнул адвокат.

Петр Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций ЛДНР. О подозрении ему сообщили 20 декабря. В Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. Вскоре записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии". В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой залога в 1 млрд грн. Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января и готовится к встрече с генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой.