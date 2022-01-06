Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 324
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 3969
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 2997
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5049
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1242
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10674
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 3978
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
Фото
Все фото
4
6
7
4
8
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Боррель посетил Станицу Луганскую на Донбассе
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Благодарили мэра и &quot;слугу народа&quot;: в селе торжественно открыли школьный туалет
Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет
Народный депутат пошла на учет в военкомат
Народный депутат пошла на учет в военкомат
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
Видео
Все видео
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
От Ниагары до "Буковеля": как проходят "короткие отдыхи" Зеленского
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Медведчук, который "впаривает" дружбу с РФ, отправлял дочь на обучение в Женеву
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 2997
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1980
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3195
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1656
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1332
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
четверг, 06 января 2022 14:38

Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко

  Комментировать
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
Рассмотрение ходатайства длилось 5 ч. Заседание было назначено на 09.30. Фото: УНИАН

Печерский суд Киева наложил арест на имущество пятого президента и лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

Соответствующее определение было оглашено во время судебного заседания 6 января, передает "Интерфакс-Украина".

"Ходатайство прокурора о наложении ареста на имущество удовлетворить", - говорится в документе.

Судья, объявлявшая постановление во время заседания, перечислила все имущество и активы пятого президента, на которые налагается арест. Среди них квартиры в Виннице и Киеве, усадьба в Козине, земельные участки, акции в ряде частных компаний.

"Постановление подлежит немедленному исполнению следователем прокурором. Постановление следственного судьи может быть обжалован в суде апелляционной инстанции", - подчеркнула судья.

Она добавила, что обнародование полного текста указанного определения назначено на 12.00 14 января 2022 года.

Печерский суд не имеет права рассматривать ходатайство следователей ДБР, поскольку Главное следственное управление Бюро осуществляет фактическую деятельность в Шевченковском районе Киева, заявил адвокат Порошенко Игорь Головань и напомнил хронологию подачи ходатайства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Участники диссидентского движения призвали президента остановить дела против Порошенко

"Вчера (5 января. - Gazeta.ua) примерно в 17:00 Иван Тимофеевич Черный, адвокат нашего адвокатского объединения, получает смс, что ходатайство об аресте имущества назначено на 9:30. Мы прибываем сегодня в 9:30. Конечно, никто Петру Порошенко не сообщал и даже не пытался, поскольку все знают - он находится за пределами Украины. Явившись сюда, мы увидели, что три прокурора, документы которых мы еще не видели документов, представили ходатайство об аресте имущества Порошенко", - отметил адвокат.

Головань сообщил, что отвод судьи, о котором заявили адвокаты пятого президента, был рассмотрен мгновенно и без их участия.

"Отвод был рассмотрен молниеносно. Нам сообщили о рассмотрении отвода через 10 минут после того, как он был рассмотрен. И судья несмотря на нормы закона движется в ускоренном режиме к принятию какого-либо решения", - заявил Головань.

Он также сообщил, что адвокаты Порошенко обратились в Киевский апелляционный суд по поводу нарушения территориальной подсудности по этому делу.

"Мы увидели сверток документов. О качестве этих документов - мы уверены, что это мусор. Но все же этот мусор - две толстые папки. Страниц 500, а то и больше. И нам, поиздевавшись над нашим большим адвокатским стажем, судья "нарезала" целый час на то, чтобы мы могли ознакомиться с этими документами и возразить. Это нарушает нормы Европейской конвенции", - подчеркнул адвокат.

Петр Порошенко подозревается в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций ЛДНР. О подозрении ему сообщили 20 декабря.

В Facebook Порошенко сообщал, что находится в Турции. Вскоре записал видео, в котором заявил, что команда президента Владимира Зеленского пересекла "красные линии".

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте подозреваемого с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Порошенко планирует вернуться в Украину 17 января и готовится к встрече с генеральной прокуроршей Ириной Венедиктовой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 4 Просмотров: 22870
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 20619
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 18846
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 15390
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 Просмотров: 10170
Политика
Высший чиновник ЕС встретился со Шмигалем: о чем говорили
Высший чиновник ЕС встретился со Шмигалем: о чем говорили Просмотров: 27
Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом
Стефанчук во второй раз заболел коронавирусом Просмотров: 90
Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним
Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним Просмотров: 360
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову 5 Просмотров: 1161
Участники диссидентского движения призвали президента остановить дела против Порошенко
Участники диссидентского движения призвали президента остановить дела против Порошенко Просмотров: 216
Больше всего комментируют
5
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
4
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
2
Россия отправила войска в Казахстан
Голосов: 1149
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть