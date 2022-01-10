ДБР не арестовывало каналы Порошенко - заявление ведомства

Петр Порошенко подозревают в государственной измене. Фото: @petroporoshenko

Государственное бюро расследований не арестовывало телеканалы "5 канал" и "Прямий", связанные с пятым президентом, народным депутатом Петром Порошенко.

Об этом заявила спикер ДБР Татьяна Сапьян на брифинге в понедельник, 10 января, сообщает Gazeta.ua

"В этом году Печерский районный суд Киева при участии офиса генерального прокурора и защитников рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве об аресте имущества народного депутата Петра Порошенко. Суд решил арестовать имущество подозреваемого, которое согласно Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и Единому реестру юридических лиц принадлежит ему на правах собственности. Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее", - сказала.

По ее словам, защита Порошенко заявила, что якобы суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямий", владельцем которых является медиахолдинг "Вільні медіа".

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"ДБР заявляет, что эта информация манипулятивной и не соответствует действительности", - сказала Сапьян.

Она рассказала об арестованных "долях в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Автор ТВ" и дочернему предприятию "ТРК НБМ-Запоріжжя", бенефициарным владельцем которых является Порошенко".

На прошлой неделе Порошенко заявил, что намерен вернуться в Украину 17 января. 17 декабря у Верховной Рады следователи ДБР попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.