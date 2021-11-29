"Его ликвидируют те, кто его и накачивает" - Арестович попросит госохрану для Бутусова

Юрий Бутусов распространил видео в Facebook, где стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. По этому факту Госбюро расследований открыло уголовное производство. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Представитель ТКГ по Донбассу и внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что главного редактора Цензор.нет Юрия Бутусова могут убить. Поэтому будет просить предоставить журналисту государственную охрану,

Уверен, что Бутусов уже не журналист, а "черный пропагандист", которого "качественно накачивают психологически". Что показала и "история с выстрелом", по факту которого открыли уголовное производство, написал в Facebook.

"Бутусова заводят как сакральную жертву, уже спланировали его как очередного Гонгадзе. Такими темпами ему остается недолго - счет пошел на дни, максимум - недели. Его ликвидируют те, кто его и накачивает. И это по плану станет сигналом к ​​началу массовых беспорядков - с искренним возмущением граждан. Срочно буду просить предоставить Юрию Бутусову государственную охрану. Его, балбеса, давно пора спасать", - считает Арестович.

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По мнению Арестовича, Бутусов "не вполне адекватный", потому что "никто в здравом уме не позволит себе так разговаривать с президентом страны" на пресс-конференции.

Арестович отметил, что он специально "озвучил это как возможный сценарий", чтобы "режиссерам этого действа" было труднее реализовывать его.

При этом он заявил, что Бутусов формально "больше не может считаться журналистом с точки зрения профессиональной этики" - и комиссия по журналистской этике должна дать оценку его действиям.

Во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября, произошла перепалка между журналистом Юрием Бутусовым и президентом Владимиром Зеленским. Президент заявил, что журналист Юрий Бутусовов "обиделся" из-за того, что ему не дали должность в Минобороны. Зеленский обвинил Бутусова в сливе информации об использовании Bayraktar на Донбассе и сказал, что из-за этого погибли люди. Журналист обвинил Зеленского во лжи из-за спецоперации в отношении вагнеровцев. 28 ноября Юрий Бутусов распространил видео в Facebook, где стреляет из гаубицы Д-20 калибром 152 мм. По этому факту Госбюро расследований открыло уголовное производство.