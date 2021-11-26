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Журналист Бутусов – Зеленскому: "Руководство государством – это не "Квартал 95"

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Журналист Бутусов – Зеленскому: &quot;Руководство государством – это не &quot;Квартал 95&quot;
Журналист назвал президента Зеленского лжецом. Фотоколлаж: zn.ua

Во время пресс-марафона в пятницу произошла перепалка между журналистом Юрием Бутусовым и президентом Владимиром Зеленским, сообщает Gazeta.ua.

"Господин Бутусов, вы мне говорите об ответственности за жизни, смерти людей. За последнюю неделю ежедневно 2-3 международных разговора, включая руководство Евросоюза, Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии я провожу из-за вас. Рассказать почему?

Вы первый человек, который показал информацию об ответе нашего украинского дрона по незаконному, вооруженному формированию на временно оккупированном Донбассе. Вы выкладываете такую информацию, господин Бутусов, так же, как и вы сливали информацию относительно господина Бурбы.

Когда я стал президентом, мы с вами встречались в студии "Квартала 95" и вас ко мне привел товарищ Богдан. Он сказал: вот человек, работавший на Игоря Валерьевича Коломойского и Корбана, когда те защищали Днепропетровскую область. Тогда мы были с вами в нормальном диалоге, как строить страну, какие есть вопросы у Минобороны, но вам не дали никакой должности, господин Бутусов. На это вы и разозлились", - сказал Зеленский журналисту.

Также Зеленский заявил: "На вашей совести смерти людей. После этого сколько было на нас атак и бомб сброшенных дронами". И обвинил журналиста, что тот опубликовал информацию о "вагнеровцах", полученную от бывшего начальника ГУР Василия Бурбы.

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На что Бутусов ответил Зеленскому:

"Вы ничего не знаете и очень много лжи о срыве спецоперации распространяете. Все, что вы здесь рассказали, ложь. Вы это говорите для того, чтобы не отвечать за себя, за Ермака, за Демченко. Где вы нарушили закон о люстрации и назначили российского агента. Ваша тактика такова - оболгать людей, которые о чем-то пишут, придумать кучу разговоров и весело себе уйти.

В отличие от вас, Демченко, Ермака, которые должны отвечать за провал спецоперации, я сразу дал показания в сентябре 2020 года в Государственном бюро расследований. Поэтому я очень прошу, чтобы все ваши фантазии, распространяемые здесь на всю страну, вы хотя бы раз рассказали на допросе следователю.

Так как руководство государством во время войны это не "Квартал", и вам нужно это изучить. Очень стыдно, досадно господин президент".

17 ноября международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что отсрочить операцию по задержанию российских боевиков ЧВК "Вагнер" попросил руководитель ОП Андрей Ермак. Чтобы подождать до начала согласованного тогда перемирия на Донбассе.

В прошлом году 29 июля 33 боевика задержали в Беларуси, а 14 августа стало известно, что их выдали Москве.

В июне этого года президент Зеленский рассказал, что "предупредил" белорусского диктатора Александра Лукашенко о "вагнеровцах".
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