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воскресенье, 28 ноября 2021 18:14

ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова "По российским оккупантам огонь"

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ДБР возбудило уголовное дело за видео журналиста Бутусова &quot;По российским оккупантам огонь&quot;
Видео журналист опубликовал в субботу.

Государственное бюро расследований проверяет законность действий журналиста Юрия Бутусова на видео, опубликованном в Facebook, где он стреляет из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм.

Об этом ГБР сообщило в воскресенье, 28 ноября.

"Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь". Позже Бутусов дописал, что видео было снято очень давно, и с тренировок", - сообщили.

В ГБР заявили, что обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности Украины и позволяет представителям государства-агрессора РФ усиливать давление.

"Все обстоятельства публикации и записи видео выстрела из пушки, которое выложил Юрий Бутусов, будут проверены. В том числе в порядке статьи Уголовного кодекса "Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих" и статьи "Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны".

Будут проверены также возможные должностные нарушения теми лицами, которые допустили гражданина к соответствующему вооружению", - сообщило Бюро.

26 ноября на пресс-марафоне произошла перепалка между президентом Владимиром Зеленским и Бутусовым. Зеленский обвинил журналиста в смертях украинских военных на Донбассе.

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