Джонсон пригрозил отрезать Россию от финансовых рынков Британии

Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет накладывать более жесткие санкции против РФ. Фото: Reuters

Великобритания подготовила пакет санкций в случае полномасштабного наступления России.

Страна готова отрезать агрессора от своих финансовых рынков, заявил премьер-министр Британии Борис Джонсон, пишет Reuters. Британия также готова раскрыть российских владельцев недвижимости и бизнеса в случае эскалации.

"Мы сосредотачиваемся на определенных российских банках и российских компаниях. Хотим убедиться, что будет предпринято достаточно шагов, чтобы разоблачить структуру российской собственности. Также мы готовы принять меры, чтобы отрезать российские компании от привлечения капитала на лондонских финансовых рынках. Так что это очень, очень жесткий пакет", - заявил Джонсон.

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На прошлой неделе Великобритания ввела новое законодательство, которое позволяет накладывать более жесткие санкции против российских физических и юридических лиц, что дестабилизируют Украину или поддерживают российское правительство.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно затронуть близкое окружение президента РФ Владимира Путина и олигархов. Россия тем временем начала готовиться к санкциям за вторжение в Украину. Провели ряд совещаний относительно готовности некоторых секторов экономики к санкциям. По данным СМИ, несмотря на "бодрые" отчеты, в частных разговорах готовность к санкциям называют "катастрофой".