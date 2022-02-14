Страны "Большой семерки" анонсировали мощные санкции против России

Экономические и финансовые санкции будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики. Фото: Reuters

Министры финансов стран "Большой семерки" готовы ввести экономические санкции против России в случае полномасштабного вторжения в Украину.

Любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины встретит быстрый, и мощный скоординированный ответ, говорится в совместном заявлении G7 на сайте британского правительства.

"Непосредственным приоритетом является поддержка усилий по деэскалации ситуации. Мы готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и немедленные последствия для российской экономики. Продолжаем внимательно следить за ситуацией и готовы скоординированно действовать для дальнейшей поддержки Украины", - говорится в сообщении.

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Страны G7 будут продолжать тесно координировать свою работу, чтобы Украина получила экономическую поддержку, необходимую для проведения реформ в рамках программы Международного валютного фонда. Министры также подчеркнули поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы едины в нашей решимости защищать суверенитет, территориальную целостность, а также экономическую и финансовую стабильность Украины. G7 вместе с МВФ оказывают Украине значительную финансовую поддержку. С 2014 года по настоящее время совокупная двусторонняя и многосторонняя экономическая поддержка превысила $48 млрд", - говорится в заявлении.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно затронуть близкое окружение президента РФ Владимира Путина и олигархов. Россия тем временем начала готовиться к санкциям за вторжение в Украину. Провели ряд совещаний относительно готовности некоторых секторов экономики к санкциям. По данным СМИ, несмотря на "бодрые" отчеты, в частных разговорах готовность к санкциям называют "катастрофой".