Россия начала готовиться к санкциям за вторжение в Украину: дела "катастрофические"

Санкции могут серьезно задеть близкое окружение президента РФ Владимира Путина. Фото: Reuters

В России первый вице-премьер Андрей Белоусов на прошлой неделе провел ряд совещаний относительно готовности некоторых секторов экономики к санкциям, которые России угрожают за новое вторжение в Украину.

Совещания прошли после стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков, пишет The Bell со ссылкой на близкие к правительству источники.

Тесты содержали проверку на случай отключения страны от системы межбанковских переводов SWIFT, запрета на поставку западного софта, серверов и чипов.

В ходе совещания с докладами выступили представители реального и финансового секторов и инфраструктуры, в том числе "Почты России", "Аэрофлота" и "Российской железной дороги".

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По данным издания, несмотря на "бодрые" отчеты, в частных разговорах готовность к санкциям называют "катастрофой".

"Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят, что это катастрофа", - сообщил один из собеседников.

Другой источник рассказал, что при введении ограничений на конвертацию рубля у российских банков "точно есть проблема с рефинансированием внешнего долга". По его словам, обучение проводили все системно-значимые банки страны.

ЕС подготовил пакет "жестких и комплексных" санкций против России на случай, если Кремль прибегнет к новой агрессии против Украины. Они включают ограничения на доступ к иностранному капиталу и контроль экспорта. Санкции могут серьезно затронуть близкое окружение президента РФ Владимира Путина и олигархов, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.