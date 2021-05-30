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Десерт для Путина, самые серьёзные санкции против Беларуси и дело Стерненко: 5 блогов недели

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Десерт для Путина, самые серьёзные санкции против Беларуси и дело Стерненко: 5 блогов недели
Украина с 26 мая запретила авиасообщение с Беларусью. Фото: Reuters

Gazeta.ua предлагает 5 самых популярных блогов на этой неделе.

1. Куриное филе рекомендую запекать в духовке в "конверте" из пергамента. В мясе остается максимальное количество полезных веществ. А чтобы подчеркнуть нежность курицы, стоит добавить легкий соус из натурального йогурта с освежающей мятой. Просто и божественно вкусно, отмечает кулинарный эксперт Евгений Клопотенко.

2. Украина с 26 мая запретила авиасообщение с Беларусью за то, что Минск заставил сесть самолет Ryanair и похитил пассажира Романа Протасевича. Это одна из самых серьезных санкций против белорусского режима. В течение последних шести лет Минск был лучшим транзитным узлом. В прошлом году белорусская авиакомпания "Белавиа" была третьим авиаперевозчиком в Украине. Запрет станет еще одной вехой в расколе между Украиной и Беларусью и шагом для Украины подальше от "русского мира", считает редактор службы UkraineAlert в Atlantic Council Питер Дикинсон.

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3. Российскому президенту чертовски везет. На всех фронтах - внутреннем и внешнем. В России власть создала политическую Сахару. Внешне победа Кремля не менее значительна. Путин получил от Вашингтона то, что хотел - даже с десертом. Байден предложил Путину саммит. Что выглядит, как возвращение к желаемой для Кремля биполярности. На самом деле, это будет разговор сторон, которые не верят друг другу. Новая оттепель, если она состоится, будет основываться не на надеждах, а на безнадежности. На взаимном недоверии и цинизме. Если Россию нельзя изменить, не будем Москву провоцировать - вот так выглядит нынешняя западная тактика, рассуждает политолог Лилия Шевцова.

4. От источников в одесском апелляционном суде поступила информация, что судьи собираются вынести Сергею Стерненко обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму. Это при том, что в апелляции адвокаты окончательно уничтожили это дело, прокуроры мычали, а сам так называемый "потерпевший" Щербич постоянно путался в показаниях и вообще сказал, что не знает, кто забрал его 300 гривен. На судей идет очень сильное давление по линии Авакова и Медведчука. Справедливого суда не будет, убежден волонтер Роман Синицын.

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5. Покупка недвижимости на первичном рынке стала рискованной. Через карантинные мероприятия некоторые застройщики начали смещать запланированные сроки сдачи объектов в эксплуатацию. Первичный рынок теряет покупателей. На вторичном рынке недвижимости наоборот спрос вырос. Но квартиры подорожали более чем на 20 процентов. Сегодня за $40 тыс. невозможно приобрести хорошее жилье, рассказывает риэлтор Сергей Курганов.

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