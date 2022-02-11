Будет рожать в США: Устинова подтвердила беременность и рассекретила пол ребенка

Глава фракции "Голос" в Верховной Раде Александра Устинова подтвердила информацию о своей беременности. Политик полетела рожать в Соединенные Штаты Америки.

Об этом она сообщила в Facebook.

Автор: facebook.com/ustinova.alexandra Александр Устинов с мужем ожидают пополнения в США. Через две недели депутат должна родить дочь

"Совсем скоро мы с моим мужем станем матерью и отцом. Я уже почти две недели, как на больничном, поскольку скоро должна родить дочь. Довольно долго скрывала свою беременность, зная "доброжелательных" коллег, работала и ходила на работу, пока врачи не убедили таки пойти на вынужденный больничный", - написала Устинова.

Она также рассказала, что ее муж уже три года работает в США. Поэтому из-за его работы и ее "гражданского долга" они живут на две страны, поэтому и рожать Устинова вынуждена там.

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"Как многие из вас уже знают, мой муж работает в США. Уже три года из-за его работы и моего гражданского долга мы живем на две страны, и даже на два континента. Но наша девочка сказала "достаточно" и внесла коррективы в нашу "интернациональную" семейную жизнь, еще до рождения. Поскольку он приехать больше, чем на две недели не может, то чтобы быть вместе, когда малышка придет в мир, я поехала к мужу", - сообщила она.

Устинова добавила, что их дочь будет гражданкой Украины. Депутат утверждает, что после рождения ребенка в декрете сидеть не планирует вернется к работе в Раде.

В декабре прошлого года в парламенте объявили, что фракцию "Голос" возглавила Александра Устинова. Ранее группа нардепов из фракции заявила о создании объединения "Справедливість". Партия "Голос" попала в Верховную Раду на внеочередных выборах 2019 года. Список возглавлял лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. За "Голос" проголосовали 5,82% или 851 722 избирателей. В марте 2020-го Вакарчук оставил должность главы партии. На его место избрали Киру Рудык. Святослав сдал мандат. Партию покинул и волонтер Сергей Притула.