Благодарили мэра и "слугу народа": в селе торжественно открыли школьный туалет

В селе Тишица Ровенской области торжественно открывали туалет для лицея. При этом благодарили местные власти.

Фото опубликовала в Facebook страница учебного заведения. Потом публикацию удалили.

Красную ленту перерезал Березновский городской председатель Руслан Пилипчук. На лестнице положили еловые ветки, развесили шарики.

Кроме мэра за туалет благодарили депутата горсовета от партии "Слуга народа" Александра Галагуза.

"Долгожданное событие произошло в стенах Тишицкого лицея. Здесь открыто внутренний туалет. Более 470 человек лицея – участников образовательного процесса искренне благодарны всем, кто приобщился к этому важному делу. Особая благодарность Березновскому городскому председателю Руслану Пилипчуку, депутату Березновского городского совета Александру Галагузу и бывшему директору лицея Ольге Дячук", - сообщило заведение.

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Событие "не умело подали", впоследствии сказала заместитель директора областного департамента образования и науки Марина Пашковская, сообщает "Радіо Трек".

"Что могу сказать - умели готовить, но не умели подать. Конечно, торжественное открытие туалетов с перерезанием лент – это слишком. Впрочем, это последнее общеобразовательное учреждение в Березновской громаде, где до сих пор не было туалета. Может, поэтому люди воспринимают это, как весомое событие", - объяснила.

Туалет строили с 2019 года. Потратили почти 1,5 млн грн из госбюджета и около 2,5 млн – из бюджета Березновской ТГ.

Внутренние туалеты отсутствуют в помещениях 86 школьных заведений Ровенской области.

В прошлом году депутат Черниговского облсовета от "Слуга народа" Александр Левицкий открывал с перерезкой ленты остановку в селе Ушня. А в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве с красной лентой открывали туалет.