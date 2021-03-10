История торжественного открытия женского туалета в университете имеет продолжение

В столичном вузе помпезно открыли отремонтированную женскую уборную. Фото: скриншот с видео

Языковой омбудсмен Тарас Кремень подготовил обращение в Минобразования через проведение торжественного открытия женской уборной в столичном вузе.

Об этом он сообщил в Facebook.

Цель обращения - "проведение служебного расследования по факту зафиксированного "действа".

"Чрезвычайно поражен такими "праздничными" событиями в государственном вузе, в котором открытию женских уборных, сопровождающееся административным ленточно-перерезальным пафосом с лирическими выкрутасами, в Украине должен быть положен конец", - написал Кремень.

Ничего преступного в проведении праздничного открытия женской уборной нет, заявила помощница ректора учебного заведения Ольга Сомко.

"Ну нет в этом ничего преступного. Мы улучшаем санитарно-гигиенические нормы и в этом ничего плохого нет", - сказала Сомко в комментарии для Obozrevatel.

Она добавила, что новая уборная, которой будут пользоваться студенты, улучшит условия их обучения.

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Торжественное открытие отремонтированной женской уборной состоялось в Государственном университете телекоммуникаций в Киеве. Приурочили его ко дню 8 марта. Открывали туалет под аплодисменты с перерезанием красной ленты. Перед этим зачитал проректор университета по административно-хозяйственной работе и строительству. Почти вся она была на русском языке. Завершиться церемония должна была распитием шампанского. После публикации видео история получила огласку.