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вторник, 31 августа 2021 14:55

"Слугу народа" сравнили с феодалом

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Депутат Черниговского облсовета от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", бизнесмен Александр Левицкий открывал с перерезанием ленты остановку в селе Ушня.

Фото "слуги народа", который "открывает" небольшую металлическую конструкцию с лентой и шариками в присутствии жителей села, опубликовало движение "Чесно".

 
 

Депутат - владелец группы компаний "Урожай".

Отмечается, что "мощная агрофирма депутата году зашла на земли Менщины и обрабатывает около 17 тысяч гектаров. В Менской громаде - 5 тысяч гектаров, в Корюковской и Холминской суммарно - 12 тысяч".

Кроме того, депутат выделяет на развитие каждого из населенных пунктов, где арендует земли, по 100 тыс. грн.

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"Так возрождается феодализм", - пишет "Чесно".

"Приятно видеть, что остановка оборудована автономным кондиционером, солнечной батареей, вайфаем и подзарядкой для электрокаров. Автобусная остановка выполнена в стиле арт-минимализм. Уверен, что этот мощный инфраструктурный объект построено при поддержке президента Владимира Зеленского и по программе партии "Слуга народа" по комфортизации украинского села. Приятно видеть такую слаженную работу слуг для народа. Все людям, ничего себе", - комментирует нардеп восьмого созыва Борислав Береза в Facebook.

В июне президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro.

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