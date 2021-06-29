Prozorro не обязательно: Зеленский подписал закон

Для ремонта и строительства дорог теперь не обязательны тендерные закупки через Prozorro. Фото: pl.ukravtodor.gov.ua

Закон, который предусматривает ремонт аэропортов и дорог в обход процедуры закупок через Prozorro, подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом со ссылкой на сайт Верховной Рады пишет "Экономическая Правда".

Закон "О внесении изменений в Закон Украины" О публичных закупках "и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок", в частности, позволяет выбрать подрядчика на строительство Большой кольцевой дороги вокруг Киева без тендера на Prozorro.

При том, что стоимость этих работ оценена минимум в 85 млрд грн.

Закон также позволит провести без тендеров закупки работ и услуг на 5,4 млрд грн для подготовки и проведения мероприятий по празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Также тендеры теперь не нужны при модернизации аэропортов в Виннице, Днепре, Закарпатье, Одессе, Ровно и Херсоне. Эти закупки могут проводиться не через тендеры, а с помощью переговорной процедуры.

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Как отмечается на странице соответствующего законопроекту №5309 на сайте Верховной Рады, документ подан 29 марта 2021, принятый 3 июня, на подпись президенту направлен 7 июня. Подписал закон Владимир Зеленский 25 июня.

Во время выполнения работ в рамках "Большого строительства" обнаружили 429 уголовных правонарушений за 11 месяцев 2020 года. В частности, нарушения обнаружили при проведении закупок, определении стоимости работ и материалов, исполнения и приемки работ. Правоохранители обнаружили семь случаев мошенничества; 280 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; четыре случая легализации имущества, полученного преступным путем; одно нецелевое использование бюджетных средств.