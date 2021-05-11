Злоупотребление властью, растрата и мошенничество. Сколько "украли" на "Большом строительстве"

Нарушение обнаружили во время проведения закупок. Фото: pixabay.com

Во время выполнения работ в рамках "Большого строительства" обнаружили 429 уголовных правонарушений за 11 месяцев 2020 года.

Областные прокуроры контролировали деятельность правоохранителей относительно проверок законности использования бюджетных средств. За этот период начали 50 уголовных производств, из которых 40 направлены в суд, пишет Офис генерального прокурора в ответ на запрос "Экономической правды".

В частности, нарушения обнаружили при проведении закупок, определении стоимости работ и материалов, исполнения и приемки работ. Правоохранители обнаружили семь случаев мошенничества; 280 - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; четыре случая легализации имущества, полученного преступным путем; одно нецелевое использование бюджетных средств.

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Кроме этого, 26 уголовных преступлений - по фактам злоупотребления властью или служебным положением, шесть - злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права; 81 - служебная халатность и служебный подлог; один случай взяточничества.

Всего по состоянию на 1 декабря 2020 года расследуют 866 уголовных производств. 86 дел направлено в суд, 106 человек получили подозрение.

По результатам экспертизы, сумма ущерба составляет 35 млн грн, возмещено - 5,1 млн грн, наложен арест на имущество стоимостью 13,6 млн грн.

За 11 месяцев предъявили 29 исков на более 1 млрд грн и удовлетворили восемь исков на 222 млн грн.

Программа "Большая стройка" инициирована президентом Украины Владимиром Зеленским в марте 2020 года. В рамках программы начали работы по восстановлению, капитальному ремонту и строительству объектов социальной, образовательной и спортивной инфраструктуры.