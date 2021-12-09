Байден: Нельзя допустить нападок на демократии

Саммит продлится два дня.

Нельзя допустить нападок на демократии.

Об этом сказал президент США Джозеф Байден на "Саммите демократий" в четверг, сообщает Gazeta.ua.

"Те решения, которые мы примем, будут во многом определять направления, по котором будет в предстоящие десятилетия развиваться мир.

Мы не должны допустить отступления демократии и нападки на нее. У нас есть видение и мы должны вновь возглавить марш человечества в поддержку демократии и свободы", - сказал американский президент.

Саммит будет длиться два дня, сказал Байден.

Украина тоже участвует в саммите, сообщала в четверг временно поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня. Украина тоже участвует в нем", - заявила дипломат на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

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7 декабря президент США говорил с президентом РФ Путиным, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины. Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты. РФ следует удержать от дальнейшей военной эскалации, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.