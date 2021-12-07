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вторник, 07 декабря 2021 23:15

Байден не поддержал "хотелку" Путина относительно НАТО

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Байден не поддержал &quot;хотелку&quot; Путина относительно НАТО
Байден: Решение о вступлении Украины в НАТО принимает не Россия. Фото: AFP

Президент США Джо Байден намекнул, что Россия не может иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран.

Об этом Байден сказал в телефонном разговоре с лидером РФ Владимиром Путиным, рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Байден сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

Она повторила тезис советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, что Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.

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В пресс-службе российского президента подтвердили, что американский лидер акцентировал на угрожающем характере передвижения российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники будут готовы применить в случае дальнейшей эскалации ситуации.

В то же время, Путин обвинил НАТО в том, что Альянс "применяет опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал" у границ РФ.

"Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", — говорится в сообщении Кремля.

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Лидеры договорились поручить своим представителям начать предметные консультации по этим вопросам.

1 декабря президент России Путин заявил, что хочет "конкретных договоренностей" на бумаге с США и другими членами НАТО, что Альянс не будет расширяться на восток, намекая на Украину и Грузию.

Украина призвала НАТО подготовить экономические санкции в отношении России, чтобы предотвратить возможное вторжение около 100 тыс. российских войск, сосредоточенных возле украинских границ.

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