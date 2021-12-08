Байден сдержал Путина – Кулеба

В четверг президенты Украины и США пообщаются, рассказал Кулеба. Фото: Getty Images

Встреча президента США Джозефа Байдена и президента РФ Владимира Путина сделала возможным "сдерживание и деэскалацию".

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Європейська правда".

"Сам по себе контакт служит средством сдерживания и деэскалации. Мы ценим ключевое дипломатическое участие США в усилиях для того, чтобы вернуть РФ за стол переговоров", – заявил Кулеба.

Путин услышал очень четкие и сильные сигналы по поводу эскалации, которую осуществляет Россия вдоль границы с Украиной и в регионе в целом, сказал министр.

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"Поскольку со стороны России не хватает конструктива, главный приоритет - эффективно воплощать комплексный пакет сдерживания, чтобы удержать его от дальнейшей военной эскалации", - отметил глава МИД.

Для этого ведется тесное сотрудничество с союзниками "с обеих сторон Атлантического океана".

Разговор президента Украины Владимира Зеленского с Байденом в четверг позволит обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию РФ и реанимации "Нормандского формата".

Байден и Путин говорили 7 декабря в видеоформате, разговор длился два часа. Байден высказался о поддержке Украины. Также сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Это решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у границы стянули 94 тыс. российских военных.