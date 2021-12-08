Байден назвал Путину два варианта относительно Украины

США пообещали помогать Украине в случае вторжения. Фото: Reuters

Президенты США Джо Байден в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным предложил два варианта по Украине.

Это либо жесткие санкции и другие последствия в случае вторжения России, либо прекращение агрессии и выполнение Минских соглашений, сказал на брифинге советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "Сегодня".

Украина стала главной темой переговоров. Байден высказался о поддержке территориальной целостности и независимости Украины.

"Он прямо сказал президенту Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты и наши европейские союзники будут отвечать жесткими экономическими мерами. Мы предоставим украинцам дополнительную оборонную технику сверх того, что мы уже предоставляем. И мы укрепим наших союзников по НАТО на восточном фланге дополнительными средствами в ответ на эскалацию. Мы все еще не верим, что президент Путин принял решение напасть на Украину", - сказал Салливан.

США готовы поддержать усилия по продвижению Минских соглашений и "нормандского формата".

"Это может включать прекращение огня и мероприятия по укреплению доверия, которые помогут продвинуть этот процесс вперед", - сказал советник Байдена.

Он напомнил о присутствии американских подразделений на восточных границах НАТО.

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"Присутствие американских военнослужащих на ротации в этих странах не является чем-то новым. Вопрос здесь не в том, собираются ли США отправить американских военнослужащих на территорию наших союзников по НАТО, мы делаем это как само собой разумеющееся", – сказал Салливан.

По итогам переговоров президенты договорились, что Вашингтон и Москва обстоятельно рассмотрят обсужденные вопросы.

Во время переговоров с Владимиром Путиным президент США Джо Байден сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты. Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.