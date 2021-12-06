Количество российских войск на границе может возрасти вдвое - Резников

Резников заверил, что Украина готова к вторжению. Фото: Reuters

Российские вооруженные силы увеличивают свое присутствие на границе с Украиной.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал об этом в интервью эстонскому государственному телевидению.

"Если эта тенденция сохранится, их скоро будет 175 тысяч. Сегодня мы оцениваем численность этих сил на нашей границе в 94 тысяч человек", - сказал он.

Резников говорит, что проинформировал об опасности Верховную Раду. Добавил, что данные разведки Министерства обороны совпадают с данными США.

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"Такая концентрация сил противника на границе реальна. Мы это отлично понимаем и наблюдаем за ними. Для нас нет никаких сюрпризов. Мы готовы", - сказал министр.

Общее количество российских войск, которые могут привлечь для эскалации против Украины, 94,3 тыс. солдат и офицеров. Украина допускает возможность вторжения в Россию. Наблюдение Украиной очередных приготовлений России совпадает с оценками иностранных партнеров. Самым вероятным временем достижение готовности к эскалации может стать конец января.