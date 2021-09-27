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понедельник, 27 сентября 2021 13:27

Активисты хотят ехать "в гости" к председателю Совета судей и Верховного суда

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Активисты хотят ехать &quot;в гости&quot; к председателю Совета судей и Верховного суда
Активисты связали затягивание судебной реформы с председателем Верховного суда. Фото:@supremecourt.ua

Самую важную реформу Украины - судебную - заблокировали.

Об этом заявил председатель общественной организации Центр противодействия коррупции Виталий Шабунин в понедельник.

"Зеленский устами Ермака подчеркнул, что ожидает назначения Советом судей членов Этического совета до конца сентября.

На следующий день Совет судей принял решение только документы собирать от кандидатов до конца октября.

Тогда же дня председатель РС Богдан Монич заявил, что сомневается, что Совет судей вообще сможет выбрать делегатов в Этическую комиссию.

После этого судебная мафия начала шантажировать парламентское большинство, требуя изменить закон. Главное их требование - получить влияние на очистку ВРП", - пишет Шабунин в Facebook.

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Активист заявил, что обществу придется помогать судебной реформе через улицу.

"В гости надо ехать к председателю Совета судей Моничу, председателю Верховного суда Данишевской и председателей кассаций ВС Львова и Гулько.

Международники уже сделали целый ряд жестких заявлений. Далее мы будем адвокатировать их действия - в первую очередь запрет въезда в США и ЕС судебной мафии и членам их семей", - заявил председатель ЦПК.

13 июля Верховная Рада приняла закон о возобновлении работы ВККС. На следующий день приняла закон о порядке избрания на должности членов ВРП и деятельности дисциплинарных инспекторов.

Предусмотрено создание Совета по этике, который будет проверять членов и кандидатов в ВРП. Она должна состоять из трех представителей судей и трех международных экспертов.

Президент Владимир Зеленский подписал законы о реформировании ВККС и ВРП 3 августа.

13 сентября Совет судей заблокировал судебную реформу - запуск Совета по этике. После этого Офис президента встретился с послами стран G7 и ЕС.

РС решил, что документы в Этический совет будут принимать до 22 октября.

23 сентября послы G7 заявили, что наблюдают за судебной реформой в Украине с беспокойством и разочарованием.

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