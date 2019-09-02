Украина получила новый Кабинет министров

29 августа Верховная Рада девятого созыва утвердила состав нового Кабинета министров. Перед этим отдельно голосовали за министров обороны и иностранных дел - их выбрали по президентской квоте.

В новом правительстве будет работать премьер-министр, два вице-премьера и 16 министров. Шесть женщин и 12 мужчин. Возраст чиновников - от 28 до 55 лет, средний - 39. Руководить ими будет самый молодой в истории Украины премьер - 35-летний Алексей Гончарук. Предыдущий рекорд принадлежал Владимиру Гройсману, который пришел на должность в 38.

Двое чиновников остались на руководящих должностях из предыдущего правительства. Это министр финансов Оксана Маркарова и внутренних дел - Арсен Аваков. Четверо пришли из партии "Слуга народа".

В Кабмине будет 15 министерств вместо 19. Появится новое - Министерство цифровой трансформации. Минагрополитики объединят с Минэкономики, Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц - с Министерством ветеранов. Минэкологии - с Минэнергетики. Три ведомства - культуры, информационной политики, молодежи и спорта - станут Министерством культуры, молодежи и спорта. Один вице-премьер будет заниматься европейской и евроатлантической интеграцией, второй - цифровой трансформацией. В предыдущем правительстве вице-премьеров было шестеро.

Премьер-министр

Алексей Гончарук, 35 лет

Родился в пограничном городе Городня Черниговской области. Окончил Межрегиональную академию управления персоналом и Академию управления при президенте. Имеет степень доктора философии в области права. Работал юристом на Городнянском заводе продтоваров. В 2014-м участвовал в парламентских выборах, шел первым номером "Силы людей". Партия не преодолела проходной барьер. Впервые попал в правительство как внештатный советник министра экологии Игоря Шевченко. Работал советником министра экономического развития и торговли Степана Кубива. В 2015-м возглавил Офис эффективного регулирования. Этот аналитический центр работает над улучшением условий для бизнеса в Украине. Три месяца был заместителем руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

За 2018 год задекларировал 1,85 млн грн дохода. Большую часть средств получил за предпринимательскую деятельность. Не имеет собственной недвижимости, зарегистрирован в квартире брата в Чернигове.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

Дмитрий Кулеба, 38 лет

Родился в Сумах. Отец Иван Кулеба был послом Украины в Чехии, Казахстане и Египте. Изучал международное право в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко. С 2003 года работает в Министерстве иностранных дел. В апреле 2016-го стал постпредом Украины в Совете Европы. Написал книгу "Война за реальность: как побеждать в мире фейков, правд и сообществ".

Жена Евгения руководит общественной организацией, которая создала сквер Небесной сотни на ул. Михайловской в Киеве и парк Шелковичный в Славянске. Воспитывают двоих детей. Имеет две квартиры и автомобиль 2002 года выпуска.

Вице-премьер-министр цифровой трансформации

Михаил Федоров, 28 лет

Родился в селе Васильевка на Запорожье. Учился в Запорожском национальном университете. Баллотировался в Верховную Раду в 2014-м от партии "5.10". Руководил кампанией Зеленского в соцсетях на выборах в этом году.

Имеет жену и дочь.

Министр финансов

Оксана Маркарова, 42 года

Уроженка Ровно. Получила образование эколога в Киево-Могилянской академии, по международным публичным финансам и торговле - в Университете Индианы, США. В 2000-м стажировалась во Всемирном банке в Соединенных Штатах. До госслужбы 12 лет была председателем правления инвестиционной компании. С июня 2018 года исполняла обязанности министра финансов, в ноябре прошлого года стала министром финансов.

Имеет четверых детей, муж - экс-глава наблюдательного совета Сбербанка. В декларации указала племенного коня, украшения от "Тиффани" и коллекцию памятных монет мужа.

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства

Тимофей Милованов, 44 года

Родился в Киеве. Учился в Киевской политехнике, Киево-Могилянской академии, американском Университете Висконсин-Мэдисон. Преподавал в европейских и американских вузах. Входил в рейтинг украинского "Форбс" в категории "Топ экономических мыслителей". В 2016 году стал членом Совета Нацбанка, через пять месяцев - заместителем его председателя. Почетный президент Киевской школы экономики.

Организовывал недельное обучение для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце. В прошлом году заработал 4,3 млн грн в американском Университете Питтсбурга и 1,29 млн грн в НБУ. Разведен, детей нет.

Министр иностранных дел

Вадим Пристайко, 49 лет

Родом из Килии Одесской области. Окончил Киевский политехнический институт. В 1997 году начал работу в Азиатско-Тихоокеанском отделе МИД. Был послом Украины в Канаде. Глава миссии Украины при НАТО. С 22 мая работал заместителем руководителя Офиса президента.

Две квартиры в Киеве в совместной собственности, еще три - у жены. Также обладает "БМВ" 2017 года.

Министр обороны

Андрей Загороднюк, 42 года

Киевлянин. Учился в университете им. Тараса Шевченко, британском Университете Уорика и Оксфорде. В 2005 году основал компанию, которая производит и обслуживает буровые установки. Был волонтером армейского движения. В 2015-2017 годах возглавлял офис реформ Минобороны. 5 июля стал внештатным советником Зеленского, через несколько дней - членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Его жена Алина Свидерская баллотировалась в депутаты Верховной Рады по списку партии Святослава Вакарчука "Голос" под №19.

Министр внутренних дел

Арсен Аваков, 55 лет

Родился в азербайджанском Баку. Изучал автоматизированные системы управления в Харьковском политехническом университете. На выборах 2004 года возглавлял харьковский штаб Виктора Ющенко. В 2005-2010 годах был председателем Харьковской ОГА. Депутат Верховной Рады седьмого и восьмого созывов от "Батькивщины" и "Народного фронта". 27 февраля 2014-го стал министром внутренних дел.

Сын Александр фигурировал в деле "рюкзаков Авакова" о растрате госсредств при закупке для Нацгвардии.

В декларации Авакова за 2018 год десятки произведений искусства, часы, коллекционные монеты, антиквариат. Женат.

Министр энергетики и защиты окружающей среды

Алексей Оржель, 35 лет

Киевлянин. Окончил Киевский политех по специальности "Энергетический менеджмент". Работал в Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и Офисе эффективного регулирования. Председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики. На парламентских выборах шел 16-м номером в списке "Слуги народа". Имеет жену и дочь.

В прошлом году задекларировал четыре земельных участка, два дачных дома, две квартиры, три автомобиля. Жена тоже имеет участок, дачу и квартиру.

Министр инфраструктуры

Владислав Криклий, 32 года

Киевлянин. Окончил университет Шевченко по специальности "Финансы". Работал в "Интербанке", в инвестиционной компании. Был советником Авакова в 2014-2015 годах. Далее возглавлял сервисный центр МВД. На выборы шел 12-м номером в списке "Слуги народа".

Женат. Задекларированы двое часов, место для парковки, квартира.

Министр молодежи, культуры, спорта и информполитики

Владимир Бородянский, 45 лет

Родился в Новом Роздоле на Львовщине. Окончил Киевский национальный экономический университет по специальности "Финансы и кредит". В 1988 году стал коммерческим директором "Московского комсомольца в Украине". Через два года стал управлять медиаактивами в "Альфа-банке". Там отвечал за бизнес-проекты "Новый канал", "Наше радио", "Московский комсомолец в Украине". В 2004-м возглавил правление телеканала "СТБ", который в том же году перешел к олигарху Виктору Пинчуку. Ушел из руководства канала в прошлом году.

Бородянский в гражданском браке с Илоной Шнейдер.

29 июля Зеленский назначил Бородянского своим советником по гуманитарным вопросам.

Министр юстиции

Денис Малюська, 35 лет

Родился в Дунаевцах на Хмельнитчине. Окончил университет им. Тараса Шевченко и Лондонский университет. Основал адвокатскую фирму "Бизнес-право" и издательство "Советник пресс". На парламентские выборы шел 21-м номером в списке "Слуги народа".

Женат, имеет четверо детей.

Министр образования и науки

Анна Новосад, 29 лет

Родилась в Ладыжине Винницкой области. Изучала политологию в Киево-Могилянской академии. Окончила магистратуру по европейским студиям в Университете Маастрихта в Нидерландах. Стажировалась в Испании и Чехии. В 2016-м пришла в Минобразования советником министра Сергея Квита. С декабря 2018 года возглавляет директорат стратегического планирования и европейской интеграции МОН. На выборы шла 50-м номером в списке "Слуги народа".

За 2018 год задекларировала две квартиры в Киеве и автомобиль.

Министр развития общин и территорий - Алена Бабак, 49 лет

Уроженка Кривого Рога. Изучала английский и французский в педагогическом институте. Получила магистра бизнес-администрирования в Олд Доминон Университете, США.

В Верховную Раду предыдущего созыва прошла от объединения "Самопомощь". Была одной из 47 депутатов, которые просили Конституционный суд признать неконституционным постановление Совета №2410. В нем депутаты поддержали обращение Петра Порошенко к Вселенскому патриархату о предоставлении томоса.

Имеет двоих детей. С мужем, вероятно, разведена, сообщали в СМИ.

В прошлом году задекларировала три квартиры в Киеве в совместной собственности и три земельных участка в Киевской области.

Министр здравоохранения

Зоряна Скалецкая, 39 лет

Родилась во Львове. Окончила Киево-Могилянскую академию и Университет имени Марии Склодовской-Кюри в Люблине. После Революции достоинства работала в экспертном объединении "Реанимационный пакет реформ". Возглавляла комиссию по реформированию системы здравоохранения при Минздраве.

Разведена. Бывший муж Александр Черненко - председатель правления Комитета избирателей Украины. Был депутатом восьмого созыва от "Блока Петра Порошенко".

Декларацию за 2018 год не подавала.

Министр социальной политики

Юлия Соколовская, 34 года

Родилась в Хмельнике Винницкой области. Училась в Киевском национальном экономическом университете им. Вадима Гетмана, Венском объединенном институте, Национальной академии госуправления при президенте. После Майдана пришла в правительство. Работала в Министерстве экономического развития и торговли, Минфине и Секретариате Кабмина. Была преподавателем на тренинге для депутатов от "Слуги народа" в Трускавце.

С мужем Александром воспитывают двух сыновей. За 2016 год задекларировала две квартиры в Киеве и Хмельнике, земельный участок.

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц

Оксана Коляда, 38 лет

Родилась в Волочиске на Хмельнитчине. Окончила Львовский институт внутренних дел. 12 лет работала в Министерстве внутренних дел, два года служила в Вооруженных силах. Разрабатывала курсы для журналистов, работающих в зоне АТО. Три месяца 2017 года была заместителем командующего антитеррористической операции. Возглавляла реформу Минобороны по разработке системы стратегических коммуникаций в ВСУ.

В браке, имеет двух сыновей. Декларацию не подавала.

Министр Кабинета министров

Дмитрий Дубилет, 34 года

Родился в Днепре. Отец - экс-руководитель правления ПриватБанка Александр Дубилет. Окончил школу в США, Мерсебургский университет прикладных наук в Германии и Лондонскую школу экономики. С 2015-го развивал портал государственных услуг iGov, с помощью которого можно электронно подать документы на регистрацию брака, загранпаспорта или свидетельства о рождении ребенка. Соучредитель интернет-банка "Монобанк".

С бывшей женой Екатериной Кузьменко владеет спортклубом "Смартасс". Декларацию не подавал.