Спецназначенцы дважды летали на округа

 
Ексклюзивы
1/5
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 306
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 360
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3177
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5437
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 765
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3402
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
Тактика "Сделаем их еще раз" сработала - эксперт о выборах в ВР
2 Просмотров: 927
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте
6 Просмотров: 1846
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
"Игнорируют голосования, потому что не видят перемен" - на выборы пришли 6 человек
1 Просмотров: 1899
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
"Большие деньги найдут способ достичь мира" - у Зеленского озвучили новую стратегию Донбасса
12 Просмотров: 6480
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 3177
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 927
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 2457
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1143
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 594
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
25 июля 2019
Просмотров: 288
Лопуцьки
Дорога вздовж каналу з обох боків густо поросла травою й усяким бур'яном. Проходжу тією дорогою двічі на день — вранці й увечері, коли росяно, ...
пятница, 26 июля 2019 07:15

Спецназначенцы дважды летали на округа

  Комментировать
 

23 июля на 50-й округ в Покровське Донецкой области вылетал сводный отряд спецназначенцев. Правоохранители добрались в город вертолетом. Там протестовали местные жители из-за подозрений в фальсификации выборов.

В округе за мандат развернулась борьба между мэром Покровска Русланом Требушкиним от "Оппозиционного блока" и самовыдвиженцем Андреем Аксеновым, городским председателем Доброполья. Окружная избирательная комиссия время от времени объявляла технический перерыв. Активисты обвиняли ее в саботаже подсчета голосов. Начали акции протеста — приходили к зданию комиссии с шинами и палатками. По данным Центральной избирательной комиссии, Требушкин набрал 30,52% голосов, Аксенов — 29,72%.

Накануне вертолет со спецотрядом полицейских из Киева вылетал в окружную комиссию №64 в город Коростень на Житомирщине. Полиция получила сообщения о группах "юнцов спортивного телосложения", которые пытаются пройти в окружную комиссию. На округе выиграл самовыдвиженец, действующий нардеп Владимир Арешонков. Набрал 27,63%. Обошел кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачова и нардепа из "Народного фронта", самовыдвиженца Сергея Пашинского.

Окружная избирательная комиссия №105 в городе Счастье на Луганщине пересчитывает голоса. Там баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — Сергей. Один из членов ОИК заявил о возможном нарушении со стороны председателя комиссии. Рассказал полиции, что на сайте ЦИК уже размещены результаты голосования. Впрочем, по его словам, никто на избирательных участках протоколов не обрабатывал. Полиция задействовала 45 правоохранителей для охраны, а комиссия начала пересчет.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спецназначенцы дважды летали на округа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
Дженнифер Лопес празднует 50-летие: самые сексуальные фото звезды
15
 Просмотров: 46891
&quot;Не было страниц в соцсетях&quot; - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
"Не было страниц в соцсетях" - 18-летнюю студентку зарезал ее парень
5
 Просмотров: 37490
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
Пышногрудая Эшли Грэм сексуально позировала с бикини с мужем
7
 Просмотров: 24383
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад
Нашли субмарину, которая таинственно исчезла 50 лет назад Просмотров: 19152
В России задержали корабль с украинским экипажем
В России задержали корабль с украинским экипажем Просмотров: 18137
Политика
В Верховную Раду проходят пять партий
В Верховную Раду проходят пять партий 2 Просмотров: 6534
"Децентрализацию надо завершить. Потому что если снова заберут деньги у общин, села вымрут лет за 40"
"Децентрализацию надо завершить. Потому что если снова заберут деньги у общин, села вымрут лет за 40" Просмотров: 369
"Как не будет коррупции - к нам поляки на работу будут ездить"
"Как не будет коррупции - к нам поляки на работу будут ездить" Просмотров: 189
"Есть три-четыре кандидата на премьер-министра. Тимошенко там нет"
"Есть три-четыре кандидата на премьер-министра. Тимошенко там нет" Просмотров: 4473
"Знаю я этих кандидатов. По городу ездят на джипах, а в село к народу на старом "Ланосе" прилетают"
"Знаю я этих кандидатов. По городу ездят на джипах, а в село к народу на старом "Ланосе" прилетают" Просмотров: 495
Больше всего комментируют
7
Разумков намекнул на возможность "более глубокого" использования русского языка на Донбассе
5
Притула объяснил, что надо делать с пророссийскими СМИ в Украине
4
Ученые сделали заявление о туринской плащанице
3
Титушки напали на автомобиль Порошенко
3
"Я хотел отомстить за 5 лет унижений" - один из нападавших на Порошенко записал видеообращение
Голосов: 1675
Голосование Кого хотите видеть следующим премьер-министром?
  • Айвараса Абромавичюса, экс-министра экономического развития и торговли
  • Александра Данилюка, секретаря СНБО
  • Андрея Коболева, главу НАК "Нафтогаз"
  • Алексея Кредисова, управляющего партнера компании Ernst & Young
  • Тимофея Милованова, почетного президента Киевской школы экономики
  • Владислава Рашкована, представителя Украины в МВФ
  • Ульяну Супрун, и.о. министра здравоохранения
  • Юлию Тимошенко, лидера "Батькивщины"
  • Наталью Яресько, экс-министра финансов
  • Кто все эти люди?
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua