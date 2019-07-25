Спецназначенцы дважды летали на округа

23 июля на 50-й округ в Покровське Донецкой области вылетал сводный отряд спецназначенцев. Правоохранители добрались в город вертолетом. Там протестовали местные жители из-за подозрений в фальсификации выборов.

В округе за мандат развернулась борьба между мэром Покровска Русланом Требушкиним от "Оппозиционного блока" и самовыдвиженцем Андреем Аксеновым, городским председателем Доброполья. Окружная избирательная комиссия время от времени объявляла технический перерыв. Активисты обвиняли ее в саботаже подсчета голосов. Начали акции протеста — приходили к зданию комиссии с шинами и палатками. По данным Центральной избирательной комиссии, Требушкин набрал 30,52% голосов, Аксенов — 29,72%.

Накануне вертолет со спецотрядом полицейских из Киева вылетал в окружную комиссию №64 в город Коростень на Житомирщине. Полиция получила сообщения о группах "юнцов спортивного телосложения", которые пытаются пройти в окружную комиссию. На округе выиграл самовыдвиженец, действующий нардеп Владимир Арешонков. Набрал 27,63%. Обошел кандидата от "Слуги народа" Вячеслава Сигачова и нардепа из "Народного фронта", самовыдвиженца Сергея Пашинского.

Окружная избирательная комиссия №105 в городе Счастье на Луганщине пересчитывает голоса. Там баллотировался брат одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука — Сергей. Один из членов ОИК заявил о возможном нарушении со стороны председателя комиссии. Рассказал полиции, что на сайте ЦИК уже размещены результаты голосования. Впрочем, по его словам, никто на избирательных участках протоколов не обрабатывал. Полиция задействовала 45 правоохранителей для охраны, а комиссия начала пересчет.