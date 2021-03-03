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четверг, 04 марта 2021 05:35

Владимира Терещенко хотят посадить за картинку в фейсбуке

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67-летнему Владимиру ТЕРЕЩЕНКО из Чигирина в Черкасской области грозит три года тюрьмы за картинку, которую разместил в фейсбуке. На ней рядом с картинкой пулемета "Максим" написано о негодяях у власти и необходимости расправы. Терещенко вручили подозрение в действиях, направленных на свержение конституционного строя страны. Первый суд состоялся 26 января.

- Тот пост распространили две тысячи человек, а я попался, - говорит Владимир Терещенко. - Не помню, откуда картинка. Однозначно утверждать, мои это публикации, или мне кто-то их подсунул, трудно. Уже ведь прошло много времени - более двух лет. Я нигде не выступал с радикальной или сепаратистской позицией против власти, тем более - против Конституции. Стыдно, что приходится быть в зале суда. После заседаний чувствую себя преступником каким-то, человеком без морали. Это жестоко.

Владимир Андреевич - пенсионер. Ранее преподавал в школе географию.

- Работал в Чигирине, Смеле и Черкассах. Пять или семь моих учеников защитили докторские диссертации, полсотни - кандидаты медицинских и биологических наук. Одна ученица - сейчас профессор в Торонто, - рассказывает. - Теперь не работаю. Живу один с двумя котами. Жена и двое сыновей живут отдельно. Почти пять лет ухаживал за отцом, которого парализовало после нескольких инсультов. После его смерти остался в родительском доме. Друзья, родные и бывшие ученики пишут, звонят, интересуются, как я. Благодарен им за поддержку.

Владимир Терещенко принимал активное участие в Революции достоинства. Дома хранит государственный флаг, доставшийся ему тогда.

- На пенсии стал местным активистом, - рассказывает Владимир Андреевич. - Занимался вопросом исторического наследия Чигиринщины. Вступил в общественную организацию "Народна радаЧигиринщини". Добивались, чтобы городу присвоили статус гетманской столицы. Ездили к бывшему директору Института национальной памяти Владимиру Вьятровичу. К депутатам обращались, письма писали и Порошенко, и Зеленскому. Этот статус дал бы возможность привлекать инвесторов, потому что наш район экономически депрессивный. Но город его не получил.

В 2014-ом выступал против строительства фабрики "Наша Ряба" на Чигиринщине.

- На окраине города на берегу Днепра собирались построить 50 бригад - в каждой по 20 200-метровых курятников. Представляете, какие последствия были бы? Подобная ситуация и с лесами. Бизнесмены их вырубают. Чигиринщина - экологически благополучная территория в Украине, и мы ее хотим сохранить. Наша работа многим стоит поперек горла.

Адвокаты Терещенко предполагают, что он мог попасть в поле зрения СБУ из-за работы в общественной организации, которая борется с коррупцией в районе.

- Владимир Андреевич имеет активную гражданскую позицию. Борется за экологию и справедливость. Но он не берет в руки пулемет или грабли и не идет свергать власть. Следствие не привело никаких доказательств этого, - говорит адвокат Людмила Геращенко. - Картинку проанализировал эксперт СБУ. В заключении написал, что слова на картинке свидетельствуют о призыве к свержению власти. Но Владимир распространил сообщение еще в 2018 году. С тех пор сменился президент Украины и состав Верховной Рады. Пост уже не актуален.

Следующий суд по делу должен быть 15 февраля 2021 года. Его перенесли. Собирались слушать свидетелей. Близкие и знакомые Терещенко готовились его защищать.

- О ситуации случайно узнала из новостей. Написала посты в сетях, чтобы поддержать Владимира Андреевича. Обвинения против него - абсурдны. Это лишь повод оказывать давление на человека. За такие картинки можно судить треть зарегистрированных в фейсбуке, - говорит бывшая ученица Терещенко 31-летняя Галина Калашник.

Автор: Анна ДУДЧЕНКО
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Дата
04
марта

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