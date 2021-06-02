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четверг, 03 июня 2021 05:16

Теодор Дьячун умер после инсульта

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В Белой Церкви Киевской области простились с ветераном Украинской повстанческой армии 94-летним Теодором Дячуном. Умер после инсульта. Детей не имел. Его досматривал племянник.

Теодор Дячун родился в селе Стегниковцы на Тернопольщине. Окончил семь классов школы. В 1941 ушел в подполье. Полгода проходил юношеское обучение ОУН-УПА. С 1945-го воевал в рядах Украинской повстанческой армии. Шесть лет возглавлял группу по получению патронов и провианта. Имел позывной "Голубь".

- Когда увидел, что советская система делает с людьми, решил идти в подполье. Так сделала большая часть молодежи из нашего села. В леса шли за романтикой и приключениями. О гибели тогда никто не думал. Хотя смерть могла догнать ежедневно, - рассказывал Теодор Дьячун. - "Чем ниже прижимаешься к земле, тем дольше будешь жить", - говорил инструктор во время подготовки. В лесу бегали, изучали рукопашный бой, географию и историю. Немецкое, советское и польское оружие учились разбирать и собирать с завязанными глазами. Спали в землянках, которые сами копали. Вместо матрасов стелили сосновые и еловые ветви. Обучение длилось шесть месяцев. Не все выдерживали. Слабых в бой не брали. Они становились связными или готовили еду.

Дьячуна арестовали в 1949-м. Приговорили к расстрелу. Приговор изменили на 25 лет каторги и пять лет лагерей.

- Допросы были страшные - били, засовывали иглы под ногти, включали перед глазами лампы-киловатки. Били так, что тело стало синим с белыми пузырьками. Пытали более месяца. Требовали, чтобы сдал наши склады оружия и рассказал, где укрытия. Ничего не сказал. Выжил чудом, - говорил Теодор Григорьевич.

Наказание отбывал в Омской тюрьме и спецлагере "Экибастуз-уголь" в Казахстане.

В Украину вернулся в 1978-м. Поселился в Белой Церкви с женой Лидией. Она умерла от рака в 2010 году. Участвовал в Революции достоинства. С начала войны на Донбассе помогал батальону "Киевская Русь".

- Деньги откладываю с пенсии. Покупаю ребятам книги и сигареты, - говорил.

Автор: Марта ГАЛКА
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