"Предложение делал онлайн"

— На нудистском пляже в американском Майами случайно познакомилась с миллиардером. Не думала, что это что-то серьезное. Но через полгода он сделал предложение,-говорит 42-летняя Наталья СТОКОВСКАЯ из Киева. Готовится к браку с американским миллиардером Игорем КОСЕВИЧЕМ, 50 лет.

Наталья Стоковская имеет в столице агентство "Медикал Юнион". Организует медицинские бизнес-конференции и помогает украинским врачам получать опыт на международной арене.

- Два года тому назад была на конференции в Америке. После нее решила отдохнуть на нудистском пляже, — продолжает. - Не заметила предупреждения об акулах и пошла купаться. Какой-то мужчина бросился за мной в воду. Кричал по-английски, чтобы была осторожна. Ответила ему нецензурным русским. Оказалось, что он знает его, потому что сам родом из Украины. Так познакомилась с Игорем. Разговорились, обменялись телефонами. Через несколько дней он пригласил на свидание. Поехали на крокодиловую ферму. Там в ресторане попробовали мясо крокодила.

Через неделю Наталья вернулась домой.

- Через две недели Игорь прилетел в Украину. Начали встречаться то здесь, то в Майами. Через шесть месяцев он предложил стать его женой. По "Зуму" просил благословения у моих родителей. Поняла, что он именно тот мужчина в день знакомства, когда полез в воду спасать меня от акул. Это и подкупило. Планировали свадьбу на весну 2020-го. Но помешала пандемия. Последние полгода общались онлайн, потому что из-за вируса Флорида была закрыта на въезд.

Недавно получила от Игоря повторное предложение, - рассказывает Наталья Стоковская. - Делал его онлайн. Сказал, что у нас должно быть венчание. Дал контакты мессианского священника и пророка Германа Шекельберга. Через неделю-две он приедет по делам в Киев. Заодно станет сватом в доме моих родителей. Герман Шекельберг планирует в Украине увидеться с президентом Владимиром Зеленским. Восемь лет тому назад он сказал, что тот возглавит государство. Теперь имеет другое пророчество. После встречи с Зеленским помогу священнику провести пресс-конференцию, а потом полетим в Майами готовиться к свадьбе.

Церемонию влюбленные планируют провести в феврале 2021 года.

- Свадьбу будем гулять на Хэллоуин Бич — пляже, где происходят нудистские свадьбы.У меня из одежды будет лишь фата, а у Игоря — бабочка. Планируем пригласить до полусотни гостей. Будем подчеркивать, чтобы приходили без одежды. Если будут стесняться, то могут надеть купальник. Хотели, чтобы нашу свадьбу вел Евгений Кошевой из "95 квартала". Но переговоры с его продюсером зашли в тупик. Кто будет тамадой, еще не известно. Этот вопрос решает распорядитель свадьбы. Должен найти русскоязычного ведущего в США.

Игорь Косевич занимается инвестициями в IТ-технологии. Ранее был женат. Имеет двух взрослых детей. У Натальи есть 13-летний сын от предыдущих отношений.

- Обязательно подпишем брачный контракт. Планируем жить в Америке, — говорит Наталья. - Готовлю сюрприз для будущего мужа - хочу восстановить девственность. Нашла клинику, в которой сделают операцию. Обойдется в 9 тысяч гривен.